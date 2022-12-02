Майкл Андретти о создании команды в «Ф-1»: «Мы не собираемся сдаваться»

Чемпион «Индикара» 1991 года рассказал, что его компания продолжает работу по созданию своей команды в «Формуле-1».

Андретти хочет войти в состав участников «Ф-1», однако намерения создать новую, 11-ю команду, встретили сопротивление некоторых действующих участников чемпионата.

У Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.

Также Андретти строит для организации новую штаб-квартиру в Индиане – проект оценивается в $170 млн.

«Мы по-прежнему идем вперед, продолжаем упорно трудиться. Думаю, в последние пару месяцев мы добились заметного прогресса. И мы не собираемся сдаваться. На следующей неделе состоится закладка фундамента для нашего нового проекта, мы этому очень рады», – рассказал Андретти.

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