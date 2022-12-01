Ливреи «Формулы E»: «Ниссан» вдохновился сакурой, «Ягуар» представил ассиметричную расцветку
Команды «Формулы E» продолжают показывать ливреи машин третьего поколения для сезона-2022/2023.
«Ниссан» представил расцветку, посвященную сакуре. За руль красно-белых болидов сядут Норман Нато и Саша Фенестраз.
«Ягуар» отказался от бирюзового цвета и будет выступать в черно-белой ассиметричной ливрее. Также команда подтвердила, что выступать за нее продолжат Митч Эванс и Сэм Берд.
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Фото: сайт «Формулы E»
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