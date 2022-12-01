Ливреи «Формулы E»: «Ниссан» вдохновился сакурой, «Ягуар» представил ассиметричную расцветку

Команды «Формулы E» продолжают показывать ливреи машин третьего поколения для сезона-2022/2023.

представил расцветку, посвященную сакуре. За руль красно-белых болидов сядут Норман Нато и Саша Фенестраз.

отказался от бирюзового цвета и будет выступать в черно-белой ассиметричной ливрее. Также команда подтвердила, что выступать за нее продолжат Митч Эванс и .

«Порше» показала машину третьего поколения «Формулы E»

«Макларен» показал первую ливрею болида «Формулы E»

Фото: сайт «Формулы E»