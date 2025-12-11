Ральф Шумахер о сменщике Марко: «Это станет сенсацией, если все пойдет по плану»
Ральф Шумахер предположил, что новое назначение в «Ред Булл» произведет фурор.
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что обладает некоторой информацией о человеке, который должен занять место советника «Ред Булл» Гельмута Марко.
«Эпоха подходит к концу – особенно это касается молодежной программы.
Ходят слухи о том, кто почти наверняка займет его место. И это хороший человек.
Кто? К сожалению, не могу сказать. Но если все пойдет по плану, это станет настоящей сенсацией», – заявил Ральф.
Себастьян Феттель об уходе Марко: «Удивлен, как и все. Гельмут – архитектор успеха «Ред Булл» и «Торо Россо»
«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
