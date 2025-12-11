Ральф Шумахер о сменщике Марко: «Это станет сенсацией, если все пойдет по плану»

Ральф Шумахер предположил, что новое назначение в «Ред Булл» произведет фурор.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что обладает некоторой информацией о человеке, который должен занять место советника «Ред Булл» Гельмута Марко .

«Эпоха подходит к концу – особенно это касается молодежной программы.

Ходят слухи о том, кто почти наверняка займет его место. И это хороший человек.

Кто? К сожалению, не могу сказать. Но если все пойдет по плану, это станет настоящей сенсацией», – заявил Ральф.

