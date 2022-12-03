Технический директор «Уильямса»: «Албон должен быть … – не буду произносить слово – если хочет стать чемпионом. Порой он слишком милый»

Франсуа-Ксавье Демезон рассказал, что пытается устранить мягкость .

Технический директор отметил вклад Албона в развитие машины, однако отметил, что порой пилоту стоит действовать настойчивее.

«Он нам очень помог, ведь мы всего лишь инженеры и нуждаемся в том, чтобы гонщики дали нам направление. Его опыт помог найти верное направление.

Как человек он милый – порой слишком милый. Нужно быть чуть жестче с командой и больше нас подталкивать, однако я над этим работаю. Такова его природа: он может жестко действовать, когда надевает шлем, но и на брифингах надо действовать чуть иначе. Я каждый день говорю ему: «Ты должен быть …» – не буду произносить это слово! Если хочешь стать чемпионом мира, ты должен быть таким», – заявил Демезон.

Албон посвятил шлем своим 8 кошкам и другим животным

Албон собрал 102 000 долларов на помощь детскому дому в Таиланде, продав шлем на благотворительном аукционе