«ПХМ Рейсинг» заменит «Хароуз» в младших «формулах», Ниссани – новичок команды в «Ф-2»

Немецкая команда «ПХМ Рейсинг» начнет выступления в «Формуле-2» и «Формуле-3» с 2023 года.

Коллектив, основанный Паулем Мюллером в 2021 году, займет место «Хароуза», по ходу переходного сезона-2023 в «Ф-2» и «Ф-3» продолжат работать специалисты чешской команды.

В «Ф-2» за «ПХМ» будут выступать и Брэд Бенавидес. Ниссани – тест-пилот в «Формуле-1», который четыре сезона провел в «Ф-2» за , и . Бенавидес – дебютант «Ф-2», набравший три очка в 2022 году в «Ф-3».

В 2022 году «ПХМ Рейсинг» участвовала в «Формулах-4» в Германии, Италии и ОАЭ.

Пуршер останется в «Ф-2», вероятнее всего. Тео вел переговоры о переходе в «Супер-Формулу»