Карун Чандок: «Сотрудники «Ред Булл» переживают, что Ферстаппену не очень понравятся болиды 2026 года»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок рассказал о беседе с сотрудниками «Ред Булл» перед сменой технического регламента в свете предпочтений Макса Ферстаппена .

«Полагаю, там оценивают, насколько Максу понравится новое поколение машин. Я знаю некоторых людей в «Ред Булл», и мы болтали с ними в аэропорту Сан-Паулу. Они все немного нервничали и говорили: «На самом деле я переживаю, что Максу не очень понравится «Ф-1» 2026 года».

И это может вызвать сложности, ведь требуется совершенно другой стиль пилотажа. Они надеются, что такого не случится. Но если случится, это может сыграть на руку пилоту в другом болиде – в данном случае Аджару . Посмотрим», – порассуждал Чандок в The F1 Show.

