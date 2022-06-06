Контракт Переса на $10 млн, отец Ферстаппена наехал на «Ред Булл», Хэмилтон вступился за арестованную в России баскетболистку и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест важнейших новостей «Формулы-1» и других серий за последние семь дней.

1. Перес подписал новый контракт с «Ред Булл» и останется напарником Ферстаппена до конца 2024 года. Заработок Чеко оценивают в десять миллионов долларов за сезон.

2. Ферстаппен-старший наехал на «Ред Булл» за выброшенные десять очков на Гран-при Монако – по мнению Йоса, его сыну не помогли со стратегией. Хорнер тем временем заявил, что для австрийской конюшни неважно, кто из подопечных выиграет титул. Руководитель напомнил, что команда не называется «Макс Ферстаппен Рейсинг».

Успехи Серхио, приблизившегося к лидеру «Ф-1», разделили экспертов: Ральф Шумахер посоветовал Максу поучиться у напарника, Альберс считает, что Чеко просто везет.

3. Хэмилтон призвал вернуть домой американскую баскетболистку Грайнер, арестованную в России. Двукратную олимпийскую чемпионку обвиняют в «контрабанде наркотических средств».

4. Попов рассказал, есть ли шансы на возвращение трансляций «Ф-1» в России.

5. Ферстаппен о планах: Макс не хочет рисковать жизнью на «Инди-500» и допускает завершение карьеры после истечения контракта с «Ред Булл».

6. Будущее Риккардо: Дэн по-прежнему нацелен на титул, возможный сменщик О’Уорд хочет принести «Макларену» победы на «Инди-500» и в «Индикаре», чемпион «Ф-1» 1980 года нашел причину неудач соотечественника.

В то же время опцию разрыва контракта с «Маклареном» может активировать лишь сам австралиец, а не команда, сообщает The Race. Соглашение Даниэля рассчитано до конца 2023 года.

7. Из ФИА ушел генеральный секретарь по «Ф-1» Байер – его временно заменит бывшая юрисконсульт и советница Вольффа.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако

Другие чемпионаты:

1. Куартараро победил на Гран-при Каталонии MotoGP.

2. Эванс выиграл гонку «Формулы E» в Джакарте, Вандорн сохраняет лидерство в чемпионате.

Цитаты недели:

Эдди Джордан: «Расселл сместил Хэмилтона с насеста в «Мерседесе»

Экс-инженер «Мерседеса»: «У Хэмилтона нет технических знаний Михаэля Шумахера и Росберга, ему нужна уверенность в быстрой машине»

Лео Туррини: «Сайнс первым ошибся на Гран-при Монако, испортив гонку Леклеру»

Джордж Расселл: «Скажи мне перед началом сезона, что в семи гонках у меня не будет ни одной победы – я бы расстроился»

Ландо Норрис: «Если это мегаобгон от Расселла, значит, в целом у него дерьмовые обгоны. Я не впечатлен»

🔔 Гонки на этой неделе:

1. Гран-при Азербайджана «Ф-1» (10-12 июня).

2. Гонки «Формулы-2» в Баку (10-12 июня).

3. «24 часа Ле-Мана» (11-12 июня).

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