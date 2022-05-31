Йос Ферстаппен: «Ред Булл» не помог Максу со стратегией и выбросил 10 очков в борьбе за титул»

Бывший пилот «Формулы-1» недоволен действиями «Ред Булл» на .

Макс Ферстаппен проиграл квалификацию и занял третье место в гонке, в то время как Чеко одержал победу.

Йосу не понравилась работа гоночного директора и задержки старта:

«Если честно, после гоночного уик-энда в Монако ощущения не были приятными. Мягко говоря. Во-первых, гонка должна была начаться в три часа [по местному времени], но дирекцию теперь напрягают первые же капли дождя. Конечно, старт вышел бы хаотичным, и команды не знали бы, какие шины выбрать. Однако этого и хотят зрители.

Потом появились проблемы с стартовыми сигналами. У ФИА должны быть запасные варианты на такой случай. В итоге старт прошел за машиной безопасности, что снижает градус борьбы, особенно на такой трассе. Подобное не должно происходить».

Наибольшее внимание в своей колонке Йос уделил стратегии «Ред Булл» и тому, что команда не помогла победить его сыну:

«Меня как отца также разочаровала сама гонка. Третье место Макса – это очень досадно. Все мы видели, каким тяжелым для него вышел уик-энд. Начиная с машины, которая просто не обладает характеристиками для его стиля пилотажа – у Макса слишком мало сцепления на передней оси. В Монако с его короткими поворотами нужен болид, который поворачивает очень быстро. Ему пришлось трудно.

«Ред Булл» показал хороший результат, но мало помог Максу в борьбе с лидерами. Третьим местом он обязан ошибке «Феррари» со вторым пит-стопом . Максу, лидеру чемпионата, не помогли со стратегией, которая полностью обернулась в пользу Чеко. Это разочаровывает, и хотелось бы видеть другой подход по отношению к лидеру чемпионата.

На самом деле, Перес выиграл гонку из-за раннего пит-стопа. Наверное, команда может назвать это экспериментом, хотя она на примере Гасли уже видела, что промежуточные шины – верный путь. Я бы хотел, чтобы эта стратегия досталась Максу, но, разумеется, я не вполне объективен. Я считаю, что десять очков Макса просто были выброшены. У нас было два схода, поэтому важно каждое очко. Нельзя забывать, что лучшая машина в данный момент у «Феррари», особенно в квалификациях.

Максу еще и в квалификации не повезло, поскольку до аварии Переса он ехал значительно быстрее и шел ко второму месту. Тогда все сложилось бы иначе.

Тем не менее, я счастлив за Чеко. Выигрыш в Монако – это нечто особенное, и, надеюсь, он наслаждается победой».

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