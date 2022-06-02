Даниэль Риккардо: «Главная цель – титул. Пока буду чувствовать в себе чемпионские качества, останусь в «Ф-1»

Пилот «Макларена» рассказал о чемпионских амбициях, планах и целях на будущее.

«Чем больше меня спрашивают, тем чаще я думаю: «Да в жопу – хочу гоняться дольше!» – ответил Дэн на вопрос о том, как долго планирует выступать в «Формуле-1». – Я все еще считаю, что могу быть конкурентоспособным добрые несколько сезонов. Но если я скажу, что проведу еще пять лет, а на пятый сезон начну выигрывать кучу гонок и претендовать на титул, то точно не уйду в конце года.

Нет необходимости побеждать в каждом Гран-при, чтобы говорить себе: «Окей, останусь на следующий год». Но если я стану выигрывать, то, наверное, буду выступать дольше, хотя не знаю».

У Риккардо поинтересовались, мог ли бы он выступать в «Ф-1» бесплатно:

«Забавно, что вы спросили, и ответ, пожалуй, «нет» (смеется)! Но мне кажется, что настрой должен быть таким. До «Формулы-1» мы не просто соревновались бесплатно, но и сами платили. Ты любишь гонки, поэтому готов выступать бесплатно. По крайней мере, желание должно быть таким: «Я буду заниматься этим дерьмом бесплатно, ведь так сильно это люблю».

Даниэль также поделился мыслями о своем видении будущего и намерении стать чемпионом мира.

«В моем списке желаний нет какой-то команды или команд. В последние несколько лет я довольно часто переходил, так что хочу стабильности. Кроме этого, «Макларен» готовит кое-какие вещи – аэротрубу, новый симулятор. Они пойдут на пользу команде.

Главная цель – титул, безусловно. Одна победа – это здорово, но недостаточно. Так что у меня есть незаконченное дело. Если возвращаться к разговору об уходе, пока я чувствую, что во мне есть необходимые качества, чтобы стать чемпионом, я останусь. Я горжусь восемью победами, но этого недостаточно.

Почему я не одержал больше восьми побед? Наверное, потому что не выступал за с 2014 по 2020 год!

Но я здесь не для статистики. Я не оглядываюсь на свои восемь побед, думая: «Блин, почему не 15 или сколько там». Если рассуждать о титуле – такая статистика меня интересует, конечно. Но я не так сильно погружаюсь в числа. Естественно, чем больше, тем веселее, но я не думаю: «Вот дерьмо, почему я не выиграл 15 гонок». Что есть, то есть.

Я должен испытывать благодарность, потому что некоторые пилоты даже не завоевывали подиумы – к примеру, . Всегда можно сказать: «Чувак, посмотри на Хэмилтона». А можно оглянуться назад и подумать: «Что ж, посмотри на Хюлькенберга». Важно сосредоточиться на себе», – заявил Риккардо.

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

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