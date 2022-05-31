Ландо Норрис: «Если это мегаобгон от Расселла, значит, в целом у него дерьмовые обгоны. Я не впечатлен»

Пилота «Макларена» Ландо Норриса не впечатлил обгон со стороны Джорджа Расселла на Гран-при Монако.
На Гран-при Монако Расселл объехал Норриса после первого поворота – Ландо за секунды до этого выехал с пит-лейн. Джордж закончил заезд пятым, его соотечественник – шестым. Гонщик «Мерседеса» расстроился, что обгон не попал в трансляцию.
«Мой обгон Ландо не показали, я немного расстроился. Он выехал из боксов прямо передо мной и сместился наперерез – мне удалось обогнать его на мокром участке трассы. Это было классно. И да, мне удалось дотянуть до финиша, а на «медиуме» это непросто», – сказал Джордж.
В интервью Sky Sports Расселл также поделился мыслями о маневре:
«Из кокпита обгон казался довольно рискованным – на мокром треке. Но, очевидно, для режиссера он недостаточно хорош. В следующий раз!»
Норрис иначе смотрит на действия друга:
«Если это мегаобгон, значит, в целом у него дерьмовые обгоны. Я только выехал из боксов, у него был целый круг на «сликах» – а трасса подходила для «сликов». Его шины разогрелись, мои были холодными, все просто. Меня маневр вообще не впечатлил, скорее расстроил».
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