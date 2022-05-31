Ландо Норрис: «Если это мегаобгон от Расселла, значит, в целом у него дерьмовые обгоны. Я не впечатлен»

Пилота Ландо Норриса не впечатлил обгон со стороны на Гран-при Монако.

На Гран-при Монако Расселл объехал Норриса после первого поворота – Ландо за секунды до этого выехал с пит-лейн. Джордж закончил заезд пятым, его соотечественник – шестым. Гонщик расстроился, что обгон не попал в трансляцию.

«Мой обгон Ландо не показали, я немного расстроился. Он выехал из боксов прямо передо мной и сместился наперерез – мне удалось обогнать его на мокром участке трассы. Это было классно. И да, мне удалось дотянуть до финиша, а на «медиуме» это непросто», – сказал Джордж.

В интервью Sky Sports Расселл также поделился мыслями о маневре:

«Из кокпита обгон казался довольно рискованным – на мокром треке. Но, очевидно, для режиссера он недостаточно хорош. В следующий раз!»

Норрис иначе смотрит на действия друга:

«Если это мегаобгон, значит, в целом у него дерьмовые обгоны. Я только выехал из боксов, у него был целый круг на «сликах» – а трасса подходила для «сликов». Его шины разогрелись, мои были холодными, все просто. Меня маневр вообще не впечатлил, скорее расстроил».

Ландо Норрис о дождевой гонке в Монако: «Это одна из самых пугающих вещей, что я делал в жизни»

«Теперь мне нужны новые штаны». Грандиозные сэйвы дождевого Гран-при Монако – самой сложной трассы «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram