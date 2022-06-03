Алан Джонс: «Риккардо хороший парень – а хорошие парни редко добиваются успеха в «Ф-1»

Чемпион «Формулы-1» 1980 года Алан Джонс поделился опасениями относительно дальнейших перспектив в «Макларене».

«В данный момент будущее Риккардо в «Макларене» вызывает вопросы. Если только ему не удастся добиться существенных улучшений, действуя быстро и умно, вряд ли он, как мне кажется, надолго там задержится.

Даниэль хороший гонщик и отличный парень. Но, как все мы знаем, хорошие парни обычно не добиваются успеха, особенно в «Формуле-1». Чем больший ты козел, тем лучше результаты – и мы и сейчас видимо доказательства этому.

Контрактные обязательства тоже не так уж много значат в «Ф-1». Но, как бы то ни было, если ситуация не изменится, лично я не сомневаюсь, что они активируют какую-нибудь из опций (досрочного расторжения)», – рассказал Джонс.

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram