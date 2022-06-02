Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Пересу просто везло на последних Гран-при, Ферстаппен гораздо сильнее»

Бывший пилот «Формулы-1» списал успехи на везение.

Благодаря победе на гонщик «Ред Булл» приблизился к на расстояние 15 очков. За неделю до этого Перес стал вторым в Испании, дважды пропустив Ферстаппена после приказов с пит-уолл.

Альберс убежден, что разница в уровне между напарниками больше, чем кажется.

«Он (Перес) пилотировал суперздорово, но все так натянуто. Ему просто повезло, что команда приняла верное решение.

Эти настроения [после командных приказов в Барселоне] меня немного раздражают. Перес классно выступил в Монако, он хороший пилот, но будем честны, Макс – гонщик совершенно иного уровня. Если вы спросите, справедлив ли [результат], я отвечу: нет, потому что Макс гораздо сильнее. Я считаю, что Чеко просто везло в последние два уик-энда», – сказал нидерландец в подкасте De Telegraaf.

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