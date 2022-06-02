Эдди Джордан: «Расселл сместил Хэмилтона с насеста в «Мерседесе»

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан уверен, что Льюис Хэмилтон утратил лидерство в «Мерседесе».
Теперь команду ведет за собой Джордж Расселл, опережающий напарника на 34 очка.
Джордан ответил на вопрос Channel 4, заслужил ли Расселл повышение из «Уильямса»:
«Безусловно. Думаю, все считали Льюиса Хэмилтона лидером. Но теперь он не главный даже в своей команде, потому что Расселл сместил его с насеста, и это большой сюрприз в глобальном контексте «Формулы-1».
Интересно понаблюдать – и для меня тоже – как Льюис будет справляться».
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя признал преимущество Расселла в квалификациях, но не по гоночному темпу:
«Я считаю, что на одном быстром круге Джордж выступает гораздо лучше Льюиса – он больше выжимает из машины.
Когда Льюис в идеальной форме, бороться с ним трудно. По моему мнению, Джордж способен выдавать скорость на одном круге, но в гонках ему нужно многому научиться у Льюиса. То же самое было с Валттери [Боттасом] – Льюис показывал невероятный гоночный темп».
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