Из ФИА ушел генеральный секретарь по «Ф-1» Байер – его временно заменит бывшая юрисконсульт и советница Вольффа

Международная автомобильная Федерация (ФИА) сделала официальное заявление, в котором сообщила об уходе из организации Питера Байера.

Питер Байер с 2017 года занимал должность генерального секретаря «Ф-1» в Федерации, а с 2021 года также занимал должность исполнительного директора ФИА в «Формуле-1».

В должностм генерального секретаря ФИА Байера временно заменит Шайла-Энн Рао. В прошлом Рао уже работала в ФИА в качестве директора по правовым вопросам.

В то время как в последние 3,5 года Рао работала в команде – в качестве главного юридического консультанта, а затем на должности специального советника .

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram