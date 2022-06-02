Опцию досрочного разрыва контракта может активировать Риккардо, но не «Макларен» (The Race)

может остаться в «Макларене» до конца 2023 года, если захочет, сообщает The Race.

Контракт австралийца действует еще полтора сезона. Исполнительный директор команды Зак Браун сообщал, что существуют механизмы расторжения соглашения.

«Посмотрим, как будут развиваться события, чего захочет он», – добавил Зак, намекая на то, что принимать решение предстоит гонщику.

Опции досрочного разрыва типичны для контрактов с пилотами «Формулы-1», и зачастую правом прекратить отношения обладают обе стороны. По информации The Race, в данном случае у «Макларена» нет такой возможности – опцию расторжения может активировать лишь Риккардо.

Ничто не указывает на то, что «Макларен» предпринимает попытки договориться с Дэном о досрочном разрыве – к примеру, выкупить контракт или поспособствовать переходу в другую команду, пишет издание.

Риккардо заработал ноль очков за последние три гонки и 11 – в 2022 году. На счету его напарника 48 баллов.

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