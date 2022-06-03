Кристиан Хорнер: «Гонщики должны оставаться командными игроками, они – звенья в общей цепи «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» уверен, что Макс Ферстаппен и Серхио Перес будут действовать как одна команда, стараясь выиграть чемпионский титул.

«У нас определенно есть шанс выиграть титул. В преддверии этого сезона мы понимали, что «Формулу-1» ждут одни из самых кардинальных изменений регламента за последние 40 лет. И наша команда смогла хорошо адаптироваться к этим новым правилам.

После победы в чемпионате в прошлом году, в этом сезоне мы намерены защитить титул. В лице Чеко Переса у нас есть гонщик, чья уверенность в своих силах только продолжает расти. Пару дней назад он выиграл Гран-при Монако – и я думаю, что он еще только восстанавливается после этого (смеется). Так что у нас есть два отличных гонщика и новый соперник в лице «Феррари».

Наличие двух гонщиков, которые борются между собой – это приятная проблема. Но в конечном счете гонщики должны оставаться командными игроками. Они – часть команды. Наша команда называется не «Серхио Перес Рейсинг» или «Макс Ферстаппен Рейсинг», а «Ред Булл Рейсинг».

Пилоты работают на команду, они несут ответственность и управляют болидами, разработкой и обслуживанием которых занимаются восемьсот человек. Они – звенья в общей цепи «Ред Булл». Да, гонщики очень важны, но они должны понимать, что амбиции команды важнее их собственных», – рассказал Хорнер.

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