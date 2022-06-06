Алексей Попов: «Не вижу, что привело бы к возвращению трансляций «Ф-1» в России»

Комментатор Алексей Попов рассказал, есть ли информация о возвращении трансляций «Формулы-1» в России.

Серия разорвала контракт с , соглашение на проведение в Сочи и под Санкт-Петербургом также расторгнуто.

«Я думаю, нет. Не то чтобы инсайдов [нет] – я не вижу, что могло бы к этому привести.

Вы все видели реакцию «Ф-1» по поводу всего остального. Одно дело – разорвать контракт, потому что что-нибудь там, а другое дело, когда люди на сайт [«Ф-1»] зайти не могут, на ютубе ролики не могут посмотреть даже через VPN. Ни у кого так нет. О чем мы вообще говорим», – сообщил Попов, отвечая на вопросы зрителей стрима «Гаснут огни».

«Формула-1» полностью отгородилась от России – заблокировала доступ к собственному сайту и даже ютубу. Прямо перед стартом сезона

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