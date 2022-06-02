Кристиан Хорнер: «Для «Ред Булл» неважно, станет чемпионом Ферстаппен или Перес»

«Ред Булл» будет одинаково рад титулу как , так и , утверждает руководитель команды .

«Для нас неважно, кто из двух пилотов станет чемпионом мира. Конечно, Кубок конструкторов имеет огромное значение, но возьмет ли титул Макс или Чеко – они оба гонщики «Ред Булл» и получат одинаковые шансы.

Сезон еще очень и очень длинный, впереди взлеты и падения. Но здорово, что оба пилота сражаются на самой вершине. Чеко находится в лучшей форме в карьере и выступает прекрасно. И это (победа на ) – не исключение. Мы же видели поул в Джидде. Он действительно нашел свою игру, и для нас это фантастическая новость.

Но для команды важно, чтобы пилоты работали сообща, потому что машина быстрее: в квалификациях – точно, насчет гонок уверенности нет. Как бы то ни было, это грозный соперник, поэтому будем трудиться вместе, чтобы опережать его обоими болидами», – заявил Хорнер.

Кристиан сообщил, что командные приказы на Гран-при Испании не испортили отношения с Пересом:

«Сразу же после гонки в Барселоне мы поговорили, и никаких проблем нет. Он очень четко понял, каким был расклад сил.

Я считаю, он сейчас в прекрасном состоянии: уверен в себе, пилотирует очень хорошо. И разница с Максом стала гораздо, гораздо меньше».

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