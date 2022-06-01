Макс Ферстаппен: «Пока не решил, что буду делать по окончании контракта в 2028 году – может, закончу карьеру»

Пилот «Ред Булл» не исключил относительно раннего завершения карьеры в «Ф-1».

Контракт действующего чемпиона «Формулы-1» с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года.

«Сейчас план в том, чтобы выступать в «Формуле-1» до 2028 года. Менять команду я не планирую. Мне все нравится в «Ред Булл», а «Ред Булл» нравится работать со мной. Но я пока не решил, что буду делать после 2028 года. Может, я закончу карьеру.

Я выступаю в «Формуле-1» с 17 лет. Прошло уже много времени, я давно гоняюсь в «Ф-1». И я не знаю, что будет в 31 год – может, я выйду на пик формы, а может карьера уже пойдет на спад.

Может быть, после «Ф-1» я займусь другими вещами. Мне бы хотелось попробовать себя в других гоночных классах. Например, в гонках на выносливость. А может я устану от необходимости постоянно путешествовать и начну иногда выступать только в тех гонках, которые мне нравятся. Но если в 2028 году я буду бороться за титул, то заканчивать карьеру было бы глупо. В любом случае, сейчас сложно оценить эту ситуацию», – рассказал Ферстаппен.

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