Пато О’Уорд: «До перехода в «Ф-1» хотел бы принести «Макларену» победу на «Инди-500» и в «Индикаре»

Гонщик Пато О’Уорд рассказал о желании выступать в «Формуле-1» и других целях.

Мексиканский пилот считался кандидатом на замену в «Макларене». О’Уорд представляет в «Индикаре» и занимает второе место в чемпионате, по итогам «500 миль Индианаполиса» он уступил лишь . Пато подписал контракт с командой до конца 2025 года.

«Ф-1» должна быть моей целью, так ведь? Я вырос на гонках «Ф-1», и любовь к ней в каком-то смысле открыла для меня другие гоночные категории. Это вершина автоспорта и всегда ей будет, из-за нее я влюбился в гонки. Если появится возможность, ей надо воспользоваться.

Все зависит, во-первых, от моей суперлицензии, а также от появления места – нужен свободный кокпит. Лучший способ попасть в «Ф-1» – «Макларен», но до перехода я бы очень хотел принести команде первую победу на «Инди-500» и первую победу в чемпионате. Это моя цель», – заявил Пато.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщал, что О’Уорд протестирует актуальный болид по ходу сезона. Патрисио уже садился за руль машины «Ф-1» в прошлом декабре на тестах молодых гонщиков.

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