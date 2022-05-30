Лео Туррини: «Сайнс первым ошибся на Гран-при Монако, испортив гонку Леклеру»

Итальянский журналист Лео Туррини считает, что подвел напарника по «Феррари» на .

Сайнс стартовал позади Леклера, однако после серии пит-стопов сохранил второе место, в то время как Шарль переместился с первой на четвертую позицию.

Туррини полагает, что провал Скудерии начался с действий Карлоса, который не стал реагировать на пит-стоп пилота , впоследствии победившего в гонке. Перес заехал в боксы на 16-м круге за промежуточными шинами, Леклер сменил покрышки на 18-м, а Сайнс сразу перешел на «слики» на 21-м круге. Одновременно с Карлосом второй пит-стоп провел Шарль, которому также поставили покрышки для сухой трассы.

«Мое мнение – на холодную голову. Нельзя проигрывать в Монте-Карло с лучшей машиной, заняв весь первый ряд. Поражение всегда является порождением ошибки, если не происходят непредсказуемые события вроде аварии или поломки. В данном случае первую ошибку допустил Сайнс.

Позвольте объяснить. У испанца были свои причины, поскольку трасса высыхала. Но команда попросила его прикрыть действия Переса, чтобы обезопасить Леклера. Вполне очевидно, что отказ вызван желанием самому победить. С человеческой точки зрения его поведение объяснимо – каждый пилот считает напарника главным соперником.

Ну надо четко понимать, что Карлос испортил гонку партнеру, совершив такой выбор. Понятно, что он не ощущает себя вторым номером, но в квалификациях счет 0:7. 0:7…

В этот момент «красный» мостик в панике допускает ошибку. Команда позвала в боксы Карлетто [Леклера], но асфальт быстро подсыхал, и первый стал четвертым, а пилот на втором месте остался вторым. Такое вот глупое самоубийство. Я считаю, что «Ред Булл» забросил наживку – будь промежуточные шины блестящим решением, их поставили бы Ферстаппену, не Пересу. «Феррари» же проглотила и наживку, и леску, и катушку, и удочку – а вдобавок и рыбака.

Обидно так проигрывать. Леклер заслужил триумф, который никто не смог бы отнять (в Монте-Карло время на круге в гонке мало что значит, можно ехать хоть на четыре секунды медленнее, если ты впереди – вспомните не такой уж давнишний выигрыш Риккардо).

Победы и поражения в чемпионате складываются из деталей. И такой автогол для монегаска хуже, чем [сход в] Барселоне», – написал Туррини.

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