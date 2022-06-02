Ральф Шумахер: «Ферстаппену стоит перенять стиль Переса на определенных участках и поучиться у напарника»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что Максу Ферстаппену есть чему поучиться у Серхио Переса.

После Гран-при Монако, где Перес действовал успешнее напарника по «Ред Булл» в квалификации и гонке, Серхио готов вступить в борьбу за титул, заявил Шумахер. Эксперт немецкого Sky Sport также проанализировал причины просчетов .

«Трудно сражаться за чемпионство, если допускаешь такие ошибки. С моей точки зрения, это прежде всего говорит о том, что «Феррари» надо заново учиться битвам за победы. Команда оказалась в ситуации, с которой не сталкивалась в последние годы. С другой стороны, «Ред Булл» извлек огромный урок из противостояния с , который всегда был мощной командой со точки зрения стратегии. Теперь у «Ред Булл» преимущество.

Одно из следствий Гран-при Монако – сокращение разрыва между и двумя лидерами – и . Так что в битве за титул могут поучаствовать даже три гонщика.

Не думаю, что в конечном счете Серхио обладает стабильностью Макса, но в Монако он был сильнее на протяжении всего уик-энда. Для Макса это шанс поучиться у напарника. У Макса очень агрессивный стиль пилотажа, и он отлично осваивался в прошлых болидах. Новые машины лучше подходят Серхио – он как пилот, умеющий беречь покрышки, извлекает больше. Поэтому Максу стоит перенять стиль Серхио на определенных участках трассы и чуть медленнее проезжать определенные повороты», – отметил Шумахер.

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Перес рискнул лидерством на Гран-при Монако – спасал птицу резким торможением с дымом. Испортил шину, но увернулся!

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