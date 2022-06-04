Хэмилтон об аресте американской баскетболистки в России: «Мы должны вернуть ее домой»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон высказался по поводу ареста Бриттни Грайнер в Шереметьево.

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе баскетбольной сборной США, с 2015 года она выступает за УГМК. В феврале спортсменку задержали в московском аэропорту из-за «вейпов» с гашишным маслом и обвинили в «контрабанде наркотических средств в значительном размере». Государственный департамент США утверждает, что Грайнер была задержана неправомерно.

«Прошло уже больше 100 дней. Мы должны вернуть ее домой», – написал пилот «Мерседеса» в инстаграм-сторис.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

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Фото: инстаграм Льюиса Хэмилтона