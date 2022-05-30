Макс Ферстаппен о возможном выступлении в «Инди-500»: «Не вижу смысла рисковать своей жизнью, оно того просто не стоит»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что не планирует в будущем пробовать свои силы в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Тройную корону автоспорта» – символический титул в автоспорте, можно получить, если выиграть три наиболее легендарные гонки: Гран-при Монако в «Формуле-1», «24 часа Ле-Мана» и «500 миль Индианаполиса».

В эти выходные в один день с Гран-при Монако проводилась гонка «Инди-500» – победу в ней одержал бывший пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон.

«У меня нет никакого желания преследовать цель по завоеванию «Тройной короны автоспорта». По крайней мере, я точно не хочу выступать в .

Нет, я ценю то, что делают эти гонщики. Потому что это просто безумие. Я с огромным уважением отношусь к их достижениям. Но лично для себя – особенно учитывая то, что я уже давно выступаю в «Ф-1», – я просто не вижу смысла рисковать своей жизнью или получением тяжелых травм – например, травмировать ноги или что-то такое. Оно того просто не стоит. Больше не стоит.

Может быть, в будущем я попробую свои силы в Ле-Мане. Мне нравятся гонки на выносливость, так что там я хочу себя попробовать – надеюсь, уже в ближайшем будущем. Хотя для меня это не так уж важно. Нет, конечно, я хочу добиться успеха в «Формуле-1», но вот гнаться за «Тройной короной автоспорта» мне не интересно», – рассказал Ферстаппен.

«Феррари» протестовала против победы «Ред Булл»: обвинила Переса и Ферстаппена в нарушении правила выезда с пит-стопа. Но и здесь проиграла