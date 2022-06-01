По условиям нового контракта Перес будет зарабатывать в «Ред Булл» $10 млн в год (RN365)

Пилот «Ред Булл» по условиям нового контракта будет зарабатывать по $10 млн в год.

По информации нидерландского издания RacingNews365, в рамках нового соглашения зарплата Переса в «Ред Булл» в ближайшие годы увеличится на 25 процентов – с $8 до $10 млн.

О новом контракте Переса с «Ред Булл» было объявлено после , где Серхио удалось одержать победу. Перес в данный момент занимает третье место в общем зачете, отставая от лидирующего на 15 очков.

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