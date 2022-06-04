Формула E. Джакарта. Эванс выиграл гонку, Вернь – 2-й, Мортара – 3-й

Пилот «Ягуара» Митч Эванс одержал победу в первой в истории гонке «Формулы E» в Джакарте.

Эванс опередил обладателя поула Жана-Эрика Верня и его напарника по «Течите» Антониу Феликса да Кошту. Вернь и пилот «Вентури» Эдоардо Мортара преследовали лидера до конца заезда, в итоге тройка призеров финишировала в одной секунде.

Лидерство в чемпионате сохранили финишировавший пятым гонщик «Мерседеса» Стоффель Вандорн.

Этап 9

Джакарта, Индонезия

4 июня 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Митч Эванс («Ягуар») – 48:28,424

2. Жак-Эрик Вернь («Течита») +0,733

3. Эдоардо Мортара («Вентури») +0,967

4. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +3,350

5. Стоффель Вандорн («Мерседес») +4,038

6. Джейк Деннис («Андретти») +4,038

7. Лукас ди Грасси («Вентури») +5,253

8. Паскаль Верляйн («Порше») +8,191

9. Сэм Берд («Ягуар») +13,348

10. Себастьян Буэми («Ниссан-ДАМС») +14,766

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Стоффель Вандорн – 121 очко

2. Жан-Эрик Вернь – 116

3. Эдоардо Мортара – 114

4. Митч Эванс – 109

5. Робин Фряйнс – 81

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram