Формула E. Джакарта. Эванс выиграл гонку, Вернь – 2-й, Мортара – 3-й

Пилот «Ягуара» Митч Эванс одержал победу в первой в истории гонке «Формулы E» в Джакарте.
Эванс опередил обладателя поула Жана-Эрика Верня и его напарника по «Течите» Антониу Феликса да Кошту. Вернь и пилот «Вентури» Эдоардо Мортара преследовали лидера до конца заезда, в итоге тройка призеров финишировала в одной секунде.
Лидерство в чемпионате сохранили финишировавший пятым гонщик «Мерседеса» Стоффель Вандорн.
Этап 9
Джакарта, Индонезия
4 июня 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Митч Эванс («Ягуар») – 48:28,424
2. Жак-Эрик Вернь («Течита») +0,733
3. Эдоардо Мортара («Вентури») +0,967
4. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +3,350
5. Стоффель Вандорн («Мерседес») +4,038
6. Джейк Деннис («Андретти») +4,038
7. Лукас ди Грасси («Вентури») +5,253
8. Паскаль Верляйн («Порше») +8,191
9. Сэм Берд («Ягуар») +13,348
10. Себастьян Буэми («Ниссан-ДАМС») +14,766
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Стоффель Вандорн – 121 очко
2. Жан-Эрик Вернь – 116
3. Эдоардо Мортара – 114
4. Митч Эванс – 109
5. Робин Фряйнс – 81
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