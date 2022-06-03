Джордж Расселл: «Скажи мне перед началом сезона, что в семи гонках у меня не будет ни одной победы – я бы расстроился»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о том, как для него и команды складывается сезон-2022.

Несмотря на проблемы со скоростью болида «Мерседес», Расселл остается единственным пилотом, который набрал очки во всех без исключения гонках этого сезона – и занимает четвертое место в общем зачете.

«Думаю, если бы перед началом сезона мне сказали, что по итогам семи гонок у меня не будет ни одной победы, я был бы немного разочарован.

Тем не менее, учитывая скорость нашего болида и положение нашей команды, я могу быть в достаточной степени доволен своими выступлениями. Думаю, мы добились максимально возможных результатов – я не вижу гонок, в которых мы могли бы достичь большего.

При этом у команды есть потенциал для прогресса – и мы постоянно прибавляем, просто потому что все больше узнаем о работе нашей машины, о работе с шинами и так далее. Конечно, мне бы хотелось бороться за победу в чемпионате. И нам, как команде, нужно продолжать не сбавлять обороты.

Думаю, что команда всегда сохраняла оптимизм – не сказал бы, что мы теряли настрой. Мы всегда верили в то, что рано или поздно сможет улучшить машину, при этом понимая, что за день такие проблемы не решаются», – рассказал Расселл.

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