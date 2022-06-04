Экс-инженер «Мерседеса»: «У Хэмилтона нет технических знаний Михаэля Шумахера и Росберга, ему нужна уверенность в быстрой машине»

Бывший инженер Филипп Брендле поговорил об отличиях между и .

Также специалист упомянул Нико Росберга – все три чемпиона выступали за немецкую команду, где он работал до 2019 года.

«Льюис – гонщик, который сильно зависит от уверенности в машине. У него нет тех технических знаний, что были у Нико Росберга и Михаэля Шумахера. Ему необходима уверенность и, следовательно, быстрая машина. С другой стороны, он особенно хорошо чувствует болид», – сообщил Бренлде.

По мнению экс-сотрудника «Мерседеса», отставание в 75 очков от пилота не является приговором для чемпионских амбиций Хэмилтона.

«75 очков – это всего три [победы в] гонках. У Шарля Леклера было преимущество в 40 очков, и сезон еще длинный. Если он (Хэмилтон) снова получит хорошо работающую машину, за рулем которой почувствует себя уверенно, то может перевернуть ситуацию», – приводит слова Брендле GPFans.

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