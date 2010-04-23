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    CAS опубликовал мотивировочную часть по делам Легкова и Зубкова

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК Александр Зубков CAS сборная России (бобслей) бобслей Денис Освальд Лыжные виды

    Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делам российских спортсменов Александра Легкова и Александра Зубкова по Сочи-2014.

    В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Зубкова виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 и лишила спортсменов наград Игр.

    В феврале 2018 года CAS, рассмотрев апелляции 39 российских участников Олимпиады-2014, пришел к заключению, что вина 27 спортсменов не доказана, вина еще 12 атлетов доказана частично.

    Сегодня CAS опубликовал мотивировочные части по лыжнику Легкову, который был полностью оправдан, а также по Зубкову, который не был оправдан, и аннулирование результатов Сочи-2014 которого было оставлено в силе.

    Сообщается, что документы по остальным 37 россиянам будут опубликованы в ближайшие недели.

    В случае Легкова комиссия CAS не нашла прямых доказательств его вины, косвенные показания были признаны недостаточными для обвинений.

    Легков на Олимпиаде в Сочи-2014 завоевал золото в коньковом марафоне, а также серебро в эстафетной гонке.

    Что касается случая Зубкова, то в его образцах, сданных во время Игр, было установлено аномальное содержание соли. Анализ ДНК подтвердил, что пробы сданы Зубковым. Из-за отсутствия объяснений того, как такие показатели могли появиться в анализах россиянина, комиссия CAS посчитала, что образцы были подменены, а соль была добавлена извне в рассматриваемый лабораторией анализ, чтобы скрыть подмену. Причем спортсмен был осведомлен и лично замешан в подмене образцов.

    На Играх в Сочи Зубков стал первым в двойках и четверках, этих наград спортсмена лишил МОК.

    Русские олимпийцы оправданы. Мы снова выиграли Сочи-2014!

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