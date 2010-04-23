CAS опубликовал мотивировочную часть по делам Легкова и Зубкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делам российских спортсменов и Александра Зубкова по Сочи-2014.

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Зубкова виновными в нарушении антидопинговых правил в и лишила спортсменов наград Игр.

В феврале 2018 года CAS, рассмотрев апелляции 39 российских участников Олимпиады-2014, пришел к заключению, что вина 27 спортсменов не доказана, вина еще 12 атлетов доказана частично.

Сегодня CAS опубликовал мотивировочные части по лыжнику Легкову, который был полностью оправдан, а также по Зубкову, который не был оправдан, и аннулирование результатов Сочи-2014 которого было оставлено в силе.

Сообщается, что документы по остальным 37 россиянам будут опубликованы в ближайшие недели.

В случае Легкова комиссия CAS не нашла прямых доказательств его вины, косвенные показания были признаны недостаточными для обвинений.

Легков на Олимпиаде в Сочи-2014 завоевал золото в коньковом марафоне, а также серебро в эстафетной гонке.

Что касается случая Зубкова, то в его образцах, сданных во время Игр, было установлено аномальное содержание соли. Анализ ДНК подтвердил, что пробы сданы Зубковым. Из-за отсутствия объяснений того, как такие показатели могли появиться в анализах россиянина, комиссия CAS посчитала, что образцы были подменены, а соль была добавлена извне в рассматриваемый лабораторией анализ, чтобы скрыть подмену. Причем спортсмен был осведомлен и лично замешан в подмене образцов.

На Играх в Сочи Зубков стал первым в двойках и четверках, этих наград спортсмена лишил .

Русские олимпийцы оправданы. Мы снова выиграли Сочи-2014!