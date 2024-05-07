Вяльбе заявила, что Большунов и Коростелев не будут выступать за ХМАО-Югру: «Давайте не обсуждать то, чего не произойдет»

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Вяльбе заявила, что Большунов и Коростелев не перейдут в сборную ХМАО-Югры.

В Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры сообщали, что готовы рассмотреть приглашение Александра Большунова, Савелия Коростелева, Веронику Степанову, Наталью и Александра Терентьевых в региональную команду. Ранее эти спортсмены прекратили выступления за Архангельскую область.

«Давайте не будем обсуждать то, чего не произойдет. Ни в какой Ханты-Мансийск эти спортсмены не поедут. Я не знаю про Степанову, а двое мужиков (Большунов и Коростелев – Sports) – точно нет. Нечего об этом говорить и комментировать. Независимо от того, какой регион они будут представлять, это никак не отразится на результатах», – заявила глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе.

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