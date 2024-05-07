Легков о борьбе за золото Сочи-2014 в суде: «Для меня это было самое важное в жизни. Я очень переживал, практически не жил»

Александр Легков рассказал, что чувствовал во время борьбы за золото Сочи-2014.

На Олимпиаде в Сочи Легков победил в марафоне. В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал лыжника виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил его золотой награды.

Легков подал в Спортивный арбитражный суд ( ) апелляцию, которая была удовлетворена. В итоге ему вернули медаль.

«Я умирал, для меня это было самое важное и самое основное в жизни. Я не мог просто так отдать медаль, хотя понимал, что могут просто так забрать на основании этих докладов или чего‑то еще.

Я очень переживал, практически не жил. Никогда никому не объясню, что я чувствовал, да я и сам уже начинаю это забывать. Что я делал, чтобы было легче? Спорт меня выручал.

По ночам бегал, когда циркуляция крови была, настроение поднималось, и я начинал общаться с адвокатами ночью, писал письма, анализировал, думал, как вернуть медаль.

Это была трагедия. Если знать, что ты что‑то сожрал, после чего забирают медаль, – это одно. Но когда ты знаешь, что эта медаль (чиста), как утренняя роса… Это безумно сложно воспринимать вообще», – сказал Легков в эфире программы «Все на Матч!»