Сергей Крянин: «Югра готова обеспечить Большунову качественные условия для совершенствования спортивного мастерства»

Крянин заявил, что Югра готова рассмотреть приглашение Большунова и Степановой.

Ранее стало известно, что Александр Большунов, Вероника Степанова, Савелий Коростелев и Наталья и Александр Терентьевы закончили выступление за сборную Архангельской области.

«Если эти спортсмены захотят выступать за нашу команду, могут обратиться в любой момент. Все условия, которые у нас есть, мы можем им предоставить, как олимпийскому чемпиону, так и начинающему лыжнику.

Мы готовы рассмотреть кандидатуру каждого из этих пяти спортсменов и обеспечить им качественные условия для совершенствования спортивного мастерства», — сказал вице-президент федерации лыжных гонок ХМАО-Югры Крянин.