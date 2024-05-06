Кожевников о словах Вяльбе про то, что США не будет через 20 лет: «Может и раньше, если после выборов там начнется гражданская война. Останется только территория»

Александр Кожевников прокомментировал слова Елены Вяльбе о скором распаде США.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) предположила, что США прекратят свое существование через 20 лет из-за проблем в стране.

Президентские выборы запланированы на 5 ноября. Основными кандидатами, как ожидается, будут Джо Байден и Дональд Трамп.

«Может быть, США как единой страны и раньше не будет, чем через 20 лет – если после выборов президента там начнется гражданская война.

Посмотрим, как пройдут выборы, от этого будет многое зависеть. Все может закончиться и раньше. Елена Вяльбе что-то переборщила с 20 годами.

Если начнется гражданская война, то США как страны скоро не будет, останется только территория», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.