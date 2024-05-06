Кожевников о словах Вяльбе про то, что США не будет через 20 лет: «Может и раньше, если после выборов там начнется гражданская война. Останется только территория»

Теги КХЛ Елена Вяльбе Александр Кожевников Политика Р-Спорт Дональд Трамп Джо Байден Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал слова Елены Вяльбе о скором распаде США.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) предположила, что США прекратят свое существование через 20 лет из-за проблем в стране.

Президентские выборы запланированы на 5 ноября. Основными кандидатами, как ожидается, будут Джо Байден и Дональд Трамп.

«Может быть, США как единой страны и раньше не будет, чем через 20 лет – если после выборов президента там начнется гражданская война.

Посмотрим, как пройдут выборы, от этого будет многое зависеть. Все может закончиться и раньше. Елена Вяльбе что-то переборщила с 20 годами.

Если начнется гражданская война, то США как страны скоро не будет, останется только территория», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеюсь, через 20 лет не будет ни Вяльбе, ни Кожевникова.
+27
-2
+25
Пока только замёрзла Европа
+19
0
+19
Со своих октябрятских времён помню разговоры о том, что скоро Америки не будет. А она до сих пор есть и даже не очень плохо существует.
+13
0
+13
Ответ maks44
Надеюсь, через 20 лет не будет ни Вяльбе, ни Кожевникова.
Ну, печень тоже не вечная.
+11
-1
+10
Ответ Фанат Сан-Марино
От печени у Кожевы осталась лишь территория
увеличенная
+8
-1
+7
От печени у Кожевы осталась лишь территория
+7
-1
+6
Да что ж вы за ахинею несете! Были ли же люди нормальные, а тут раз и все идиоты)))
+5
0
+5
Ответ Ибн Хоттабыч
Со своих октябрятских времён помню разговоры о том, что скоро Америки не будет. А она до сих пор есть и даже не очень плохо существует.
Ага. А ещё доллар вот-вот должен исчезнуть )))
+5
0
+5
Какие то упыри
+4
0
+4
Ответ maks44
Надеюсь, через 20 лет не будет ни Вяльбе, ни Кожевникова.
Ни других таких же сумасшедших и безумных людей!!!
+4
-1
+3
за свою страну лучше бы переживали.
+3
0
+3
У старперов таблетки кончились.
+2
0
+2
Ответ Скрытый пользователь
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
Последние 600 000 лет летит. И это только на моей памяти ☝️🤬
+2
0
+2
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
+2
0
+2
Видимо, старику показали секретные карты генштаба из фильма ДМБ с отсутствующей Америкой
+2
0
+2
Ответ maks44
Надеюсь, через 20 лет не будет ни Вяльбе, ни Кожевникова.
Может и раньше)
+1
0
+1
Ответ Скрытый пользователь
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
+1
0
+1
Паранормальное явление пары ненормальных..
0
0
0
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
0
0
0
глупость этих людей безгранична...
0
0
0
Кожемякин снова нетполбкжжаеосч
0
0
0
а ведь недавно городским сумасшедшим в этой тусовке был один Тихонов, он их всех покусал что ли?
0
0
0
Поллитролог посмотрел Civil War😏
0
0
0
😂🤣 Было у родителей трое детей: одна лыжница, второй хоккеист, а третий умный
0
0
0
Политолог от Бога
0
0
0
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий