Вероника Степанова: «Современный спорт должен быть драматичным, энергичным и хотя бы чуть-чуть скандальным. Только тогда он выживет в конкуренции»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Иван Алыпов Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова высказалась о будущем лыжных гонок.

Ранее призер Олимпийских игр Иван Алыпов заявил, что зрителю тяжело смотреть по телевизору длинные гонки. 

«Если спринт, где есть какой-то экшен и все довольно динамично развивается, постоянно меняется лидер, постоянно какая-то контактная борьба и падения, еще вызывает интерес, то в марафоне два часа смотреть на унылую картинку никто не будет», – цитирует Алыпова «Чемпионат»

«Алыпов прав.

Лыжные гонки – удивительный вид спорта.

Профессионалы, вчерашние и сегодняшние, вслух говорят: надо менять форматы соревнований – тенденция плохая, современные телезрители не хотят смотреть длинные монотонные гонки родом из прошлого века.

Но в чатики и форумы сейчас набегут поклонники седой старины и начнут писать: “А вот я смотрю, обожаю наблюдать как лыжницы по два часа круги по лесу наматывают, это наше, исконное – а не все эти ваши быстрые спринты!” 

Уважаемые, вы тоже, конечно, часть аудитории, но такая малая ее часть, что вам самим грустно должно быть.

Современный спорт должен быть драматичным, энергичным, непредсказуемым и хотя бы чуть-чуть скандальным. Только тогда он выживет в конкуренции с другими видами спорта и развлечений аудитории вообще.

Именно такими лыжные гонки я и стараюсь делать, по мере сил. Это и есть мой стимул», – написала Степанова. 

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4 комментария
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"А также сексуальным " - поспешно добавила Степанова.
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Можно составить сборную из наших бывших звёзд, Тихонова, Вяльбе, Зайцевой, Кожевникова наконец, в этом случае можно не сомневаться, что скандалы и драматизм нам будет точно обеспечен!!!👌
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Изо всех сил Степанова стремится занять значимое место в шоу-бизнесе, светить лицом в телевизоре. Ну что ж, друг Губерниев может составить протекцию на Матч-ТВ, если симпатии сохранятся.
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Через 40 лет Степанова будет "дряхлой старухой" в глазах молодежи, будет вспоминать свою молодость, как она зажигала в чатах.
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