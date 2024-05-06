Вероника Степанова: «Современный спорт должен быть драматичным, энергичным и хотя бы чуть-чуть скандальным. Только тогда он выживет в конкуренции»

Вероника Степанова высказалась о будущем лыжных гонок.

Ранее призер Олимпийских игр Иван Алыпов заявил, что зрителю тяжело смотреть по телевизору длинные гонки.

«Если спринт, где есть какой-то экшен и все довольно динамично развивается, постоянно меняется лидер, постоянно какая-то контактная борьба и падения, еще вызывает интерес, то в марафоне два часа смотреть на унылую картинку никто не будет», – цитирует Алыпова «Чемпионат».

«Алыпов прав.

Лыжные гонки – удивительный вид спорта.

Профессионалы, вчерашние и сегодняшние, вслух говорят: надо менять форматы соревнований – тенденция плохая, современные телезрители не хотят смотреть длинные монотонные гонки родом из прошлого века.

Но в чатики и форумы сейчас набегут поклонники седой старины и начнут писать: “А вот я смотрю, обожаю наблюдать как лыжницы по два часа круги по лесу наматывают, это наше, исконное – а не все эти ваши быстрые спринты!”

Уважаемые, вы тоже, конечно, часть аудитории, но такая малая ее часть, что вам самим грустно должно быть.

Современный спорт должен быть драматичным, энергичным, непредсказуемым и хотя бы чуть-чуть скандальным. Только тогда он выживет в конкуренции с другими видами спорта и развлечений аудитории вообще.

Именно такими лыжные гонки я и стараюсь делать, по мере сил. Это и есть мой стимул», – написала Степанова.