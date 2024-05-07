Легков об отстранении российских лыжников: «Обидно, переживаю за них по‑человечески. Необходимо организовывать что‑то свое»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Савелий Коростелев Лыжи

Александр Легков рассказал, что переживает за отстраненных российских лыжников.

«С человеческой точки зрения обидно. Я так понимаю, что есть поколение Савелия Коростелева, который готов выступать на международном уровне и завоевывать медали для нашей страны.

Сейчас это не получается, относиться можно по-разному. Но я стараюсь смотреть в реальность: понимаю, что так получилось, что он родился в тот год, что сейчас продолжительное время придется сидеть дома, выступать у нас только в стране и не выигрывать чемпионаты мира и олимпийские медали.

Конечно, я за них переживаю по-человечески, но принимаю это сейчас как есть. И не потому, что у меня уже есть медали. Не поэтому. У кого‑то их нет, они переживают, что их никогда не получат.

Просто нужно относиться к этому – значит, необходимо организовывать что‑то свое. Для этого наше руководство есть. Желаю, что, может быть, со временем получится и у них поехать на те же Олимпийские игры, чемпионаты мира», – сказал олимпийский чемпион в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария
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Саша..такие как ты и тебе подобные "подмахивая" старому маразматику и лишают спортсменов их будущего..
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улыбайся дальше
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