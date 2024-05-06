Биатлонист Бабиков: «В фигурном катании очень сложно стать лучшим. Но мне больше нравятся виды, где борются взрослые люди, где к победе ведет долгий путь»

Теги сборная России сборная России лыжные гонки женское катание Антон Бабиков Фигурное катание

Биатлонист Антон Бабиков высказался о долголетии карьер в фигурном катании.

– А какой вид спорта, по-вашему, самый сложный?

– В каждом есть своя особенность. Скажем, в фигурном катании очень сложно стать лучшим. Но при этом мне больше нравятся виды, где борются взрослые люди, где к победе ведет долгий, многолетний путь, когда спортсмены многое переосмыслили в своей карьере.

А по юным фигуристкам часто непонятно, любят ли они катание беззаветно или просто пока следуют воле родителей, отдавших их в спорт, выполняют жесткие установки взрослых. А когда настает время сдавать ЕГЭ и определяться, они завязывают со спортом.

Велоспорт, лыжные гонки – объем проделанной тренировочной работы в них безумный, восхищают спортсмены-пахари. Еще недавно я хотел бы попробовать свои силы в триатлоне, но в последние годы стали болеть плечи, не смогу проплыть так хорошо, как раньше.

Сейчас мне больше нравится легкая атлетика. Возможно, буду бегать, когда завершу карьеру в биатлоне. Длинные дистанции – это прямо мое. Продолжу заниматься спортом и ставить перед собой новые интересные задачи. Не бить рекорды, а наслаждаться видами вокруг, – сказал чемпион мира по биатлону 2017 года Бабиков.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

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5 комментариев
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Фигурное катание вообще не спорт.
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а че в фигурном катании-то сложно? конкуренция там не такая большая как в некоторых других видах. по сути только в рф и может быть в японии сильно убиваются по фигурке. ну и опять же это не лыжи где есть ты и секундомер, в фигурном катании если попасть в любимчики судей, то вытянут за уши на первые места
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Полностью согласна с Антоном. Взрослое фигурное катание должно быть от 18 лет. А не на детей смотреть. Попрыгают пару лет и все, в 15 лет они уже ОЧ
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