Нортуг не вошел в состав сборной Норвегии на Пхенчхан-2018

Тренеры сборной Норвегии по лыжным гонкам назвали окончательный состав на Олимпийские игры в Пхенчхане.
В команду не попал двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг, который пропустил последние отборочные гонки, но мог попасть в состав по тренерскому решению.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
Мужчины:
Никлас Дюрхауг
Дидрик Тонсет
Финн Хоген Крог
Ханс Кристер Холунн
Йоханнес Клэбо
Симен Хегстад Крюгер
Мартин Йонсруд Сундбю
Эмиль Иверсен
Пол Гульберг
Сондре Тюрволл Фоссли
Эйрик Брансдал
Женщины:
Марит Бьорген
Хайди Венг
Майкен Касперсен Фалла
Ингвильд Флюгстад Остберг
Рагнхиль Хага
Астрид Якобсен
Катрин Харшем
Мари Эйде
Кари Ойре Шлинн
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