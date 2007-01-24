Нортуг не вошел в состав сборной Норвегии на Пхенчхан-2018

Тренеры сборной Норвегии по лыжным гонкам назвали окончательный состав на Олимпийские игры в Пхенчхане.

В команду не попал двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг, который пропустил последние отборочные гонки, но мог попасть в состав по тренерскому решению.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Мужчины:

Никлас Дюрхауг

Дидрик Тонсет

Финн Хоген Крог

Ханс Кристер Холунн

Йоханнес Клэбо

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Йонсруд Сундбю

Эмиль Иверсен

Пол Гульберг

Сондре Тюрволл Фоссли

Эйрик Брансдал

Женщины:

Марит Бьорген

Хайди Венг

Майкен Касперсен Фалла

Ингвильд Флюгстад Остберг

Рагнхиль Хага

Астрид Якобсен

Катрин Харшем

Мари Эйде

Кари Ойре Шлинн