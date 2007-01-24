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    Нортуг не вошел в состав сборной Норвегии на Пхенчхан-2018

    Теги Марит Бьорген лыжные гонки сборная Норвегии Астрид Якобсен сборная Норвегии жен Петтер Нортуг Пхенчхан-2018 Майкен Касперсен Фалла Мартин Йонсруд Сундбю Эйрик Брансдал Пол Гульберг Хайди Венг Никлас Дюрхауг Финн Хоген Крог Дидрик Тонсет Ингвильд Флюгстад Остберг Сондре Тюрволл Фоссли Катрин Харшем Мари Эйде Рагнхиль Хага Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Кари Ойре Шлинн Эмиль Иверсен

    Тренеры сборной Норвегии по лыжным гонкам назвали окончательный состав на Олимпийские игры в Пхенчхане.

    В команду не попал двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг, который пропустил последние отборочные гонки, но мог попасть в состав по тренерскому решению.

    Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

    Мужчины:

    Никлас Дюрхауг
    Дидрик Тонсет
    Финн Хоген Крог
    Ханс Кристер Холунн
    Йоханнес Клэбо
    Симен Хегстад Крюгер
    Мартин Йонсруд Сундбю
    Эмиль Иверсен
    Пол Гульберг
    Сондре Тюрволл Фоссли
    Эйрик Брансдал

    Женщины:

    Марит Бьорген
    Хайди Венг
    Майкен Касперсен Фалла
    Ингвильд Флюгстад Остберг
    Рагнхиль Хага
    Астрид Якобсен
    Катрин Харшем
    Мари Эйде
    Кари Ойре Шлинн

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