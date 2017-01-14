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    Лыжи. Кубок мира. Скар выиграл спринт свободным стилем, Клэбо – 3-й, Пеллегрино – 4-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Николай Морилов сборная Норвегии Никита Крюков сборная Швеции сборная Италии сборная Канады Эмиль Йонссон Антон Гафаров сборная США Александр Панжинский Теодор Петерсон Пол Гульберг сборная Франции Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Федерико Пеллегрино Сондре Тюрволл Фоссли Синдре Бьорнестад Скар Симеон Хэмилтон Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбол Люка Шанава

    Сегодня в итальянском Тоблахе в рамках этапа Кубка мира прошел мужской спринт свободным стилем. Победу одержал норвежец Синдре Бьорнестад Скар. Россиянин Антон Гафаров  выбыл в полуфинале.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Тоблах, Италия

    Мужчины

    Спринт, свободный стиль

    1. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 2.47,91
    2. Симеон Хэмилтон (США) – 0,03
    3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,66
    4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,27
    5. Йовиан Хедигер (Швейцария) – 1,84
    6. Ховард Сулос Таугбол (Норвегия) – 3,77
    7. Пол Гульберг (Норвегия)…
    9. Люка Шанава (Франция)…
    12. Антон Гафаров (Россия)…
    14. Глеб Ретивых (Россия)
    15. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия)…
    17. Алекс Харви (Канада)…
    21. Теодор Петерсон (Швеция)…
    25. Эмиль Йонссон (Швеция)…
    30. Николай Морилов (Россия)…
    41. Никита Крюков (Россия)…
    52. Александр Панжинский (Россия)…
    70. Сергей Устюгов (Россия)

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