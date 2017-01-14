Сегодня в итальянском Тоблахе в рамках этапа Кубка мира прошел мужской спринт свободным стилем. Победу одержал норвежец Синдре Бьорнестад Скар. Россиянин Антон Гафаров выбыл в полуфинале.

Лыжные гонки

Кубок мира

Тоблах, Италия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

1. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 2.47,91

2. Симеон Хэмилтон (США) – 0,03

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,66

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,27

5. Йовиан Хедигер (Швейцария) – 1,84

6. Ховард Сулос Таугбол (Норвегия) – 3,77

7. Пол Гульберг (Норвегия)…

9. Люка Шанава (Франция)…

12. Антон Гафаров (Россия)…

14. Глеб Ретивых (Россия)

15. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия)…

17. Алекс Харви (Канада)…

21. Теодор Петерсон (Швеция)…

25. Эмиль Йонссон (Швеция)…

30. Николай Морилов (Россия)…

41. Никита Крюков (Россия)…

52. Александр Панжинский (Россия)…

70. Сергей Устюгов (Россия)