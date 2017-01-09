Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о том, как узнал об отстранении товарищей по команде из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами в Сочи-2014.

Напомним, что в числе отстраненных олимпийский чемпион Игр Александр Легков, трехкратный призер Максим Вылегжанин, а также Евгений Белов и Алексей Петухов.

«Мы были на сборе. Я катался с Александром Легковым. У него был телефон с собой, ему позвонили. Он остановился поговорить. И потом я его на тренировке не видел.

Уже после тренировки встретился с Женей Беловым. Спрашивал у него, что случилось. Когда узнал, был шокирован. Проверил и свою почту. Потом пришли Александр с Маркусом Крамером и рассказал, что ему пришло уведомление об отстранении.

Я переживал те же эмоции, что и они. Это как русская рулетка – никто из тех, кто выступал на Олимпиаде, не застрахован.

На сборе начал себя заводить, накручивать на победу, понял, что должен выиграть этот «Тур де Ски». Много думал, как это все сделать, на каких гонках могу себя показать, но не ожидал, что будет такой результат», – сказал Устюгов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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