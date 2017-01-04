Сегодня в немецком Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» прошла женская гонка преследования на 10 км свободным стилем. Третью победу подряд одержала шведка Стина Нильссон. Россиянка Юлия Чекалева финишировала восьмой.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Женщины

Гонка преследования

10 км, свободный стиль

1. Стина Нильссон (Швеция) – 27.42,7

2. Хайди Венг (Норвегия) – 1,7

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1,8

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 42,4

5. Джессика Диггинс (США) – 1.47,5

6. Николь Фессель (Германия) – 2.39,1

7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.40,2

8. Юлия Чекалева (Россия) – 2.40,3

9. Катрин Харсем (Норвегия) – 3.08,8

10. Киккан Рэнделл (США) – 3.15,5…

18. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.29,8…

24. Елена Соболева (Россия) – 4.09,0…

28. Полина Кальсина (Россия) – 4.23,3…

35. Мария Гущина (Россия) – 5.54,3…

41. Алиса Жамбалова (Россия) – 7.24,6…

45. Ольга Царева (Россия) – 9.17,6

Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) не стартовала.

Общий зачет

1. Стина Нильссон (Швеция) – 1:10.29,0

2. Хайди Венг (Норвегия) – 6,7

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 11,8

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 57,4

5. Джессика Диггинс (США) – 2.02,5

6. Николь Фессель (Германия) – 2.54,1

7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.55,2

8. Юлия Чекалева (Россия) – 2.55,3…

18. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.44,8...

24. Елена Соболева (Россия) – 4.24,0...

28. Полина Кальсина (Россия) – 4.38,3...

35. Мария Гущина (Россия) – 6.09,3...

41. Алиса Жамбалова (Россия) – 7.39,6

45. Ольга Царева (Россия) – 9.32,6