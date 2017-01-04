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    «Тур де Ски». Гонка преследования. Нильссон победила, Венг – 2-я, Остберг – 3-я, Чекалева – 8-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Германии жен Юлия Чекалева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Майкен Касперсен Фалла сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Киккан Рэнделл Мария Гущина Елена Соболева Николь Фессель Полина Медведева (Кальсина) Ольга Царева Алиса Жамбалова Хайди Венг Джессика Диггинс Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Катрин Харсем сборная Швейцарии жен Натали фон Зибенталь

    Сегодня в немецком Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» прошла женская гонка преследования на 10 км свободным стилем. Третью победу подряд одержала шведка Стина Нильссон. Россиянка Юлия Чекалева финишировала восьмой.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Оберстдорф, Германия

    Женщины

    Гонка преследования

    10 км, свободный стиль

    1. Стина Нильссон (Швеция) –  27.42,7
    2. Хайди Венг (Норвегия) – 1,7
    3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1,8
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 42,4
    5. Джессика Диггинс (США) – 1.47,5
    6. Николь Фессель (Германия) – 2.39,1
    7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.40,2
    8. Юлия Чекалева (Россия) – 2.40,3
    9. Катрин Харсем (Норвегия) – 3.08,8
    10. Киккан Рэнделл (США) – 3.15,5…
    18. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.29,8…
    24. Елена Соболева (Россия) – 4.09,0…
    28. Полина Кальсина (Россия) – 4.23,3…
    35. Мария Гущина (Россия) – 5.54,3…
    41. Алиса Жамбалова (Россия) – 7.24,6…
    45. Ольга Царева (Россия) – 9.17,6

    Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) не стартовала.

    Общий зачет

    1. Стина Нильссон (Швеция) –  1:10.29,0
    2. Хайди Венг (Норвегия) – 6,7
    3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 11,8
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 57,4
    5. Джессика Диггинс (США) – 2.02,5
    6. Николь Фессель (Германия) – 2.54,1
    7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.55,2
    8. Юлия Чекалева (Россия) – 2.55,3…
    18. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.44,8...
    24. Елена Соболева (Россия) – 4.24,0...
    28. Полина Кальсина (Россия) – 4.38,3...
    35. Мария Гущина (Россия) – 6.09,3...
    41. Алиса Жамбалова (Россия) – 7.39,6
    45. Ольга Царева (Россия) – 9.32,6

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