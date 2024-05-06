Тарасова о словах Вяльбе про возможный крах США: «Такая большая держава не рухнет»

Татьяна Тарасова не согласилась со словами Елены Вяльбе о возможном крахе США.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе предположила, что США могут прекратить свое существование через 20 лет из-за проблем в стране.

«Такая большая держава, как Америка, не рухнет», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.