Тарасова о словах Вяльбе про возможный крах США: «Такая большая держава не рухнет»

Теги Татьяна Тарасова лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Фигурное катание

Татьяна Тарасова не согласилась со словами Елены Вяльбе о возможном крахе США.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе предположила, что США могут прекратить свое существование через 20 лет из-за проблем в стране.

«Такая большая держава, как Америка, не рухнет», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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14 комментариев
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Вот ведь создала Лена инфоповод. А вообще прикольно обсуждать проблемы другой страны, обходя стороной свои.
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Блин, как это работает ... вывести выловить) кого нибудь заслуженного в состоянии "лёгкой невменяемости". Вынести с пафосом эту чухню на публику, а потом обзвонить остальных за мнением, в надежде ещё более невменяемых комментов (тут редкое исключение).... И мыж ж это ещё читаем и комментим...да, видимо так это работает, кому нужен триксель Мао, нам перлы ВяльбеЖулиных подавай...
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И помощней державы рушились, сколько империй ушло в небытие, не чета США. Сколько им можно наживаться на войнах и грабеже других стран. Только от этого пострадают простые люди, а людоеды у власти спасутся.
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Согласен что не рухнет.
Но смешно слышать про нерушимость больших держав от заслуженного тренера огромного СССР.
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Анатольна, выбиваешься из общего ряда. Со ставки тренера сборной снимут.
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Куда денется, сначала Гражданская война из- за толпы беженцев…. а потом и развал, все идет к этому
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Анекдот. Дурдом. Почитала я мантовяльбе, типичная ржачная методичка. Теперь они все кинутся обсуждать закинутую тему. Вот бывшая тренер Моисеевой и Миненкова как-бы оппонирует односложно. Зато все остальные журики разовьют тезисы грушевяльбе до абсурда. На кого все это рассчитано? Да все на тех же, у кого опилки вместо хоть каких-то мозгов.
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Вяльбе просто досих пор не может с "деревянных" лыж на современные перейти..да же у "помёта" на передаче эти темы обходят стороной!))
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Ответ frol92
Вот ведь создала Лена инфоповод. А вообще прикольно обсуждать проблемы другой страны, обходя стороной свои.
какие такие свои проблемы???
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Ответ frol92
Вот ведь создала Лена инфоповод. А вообще прикольно обсуждать проблемы другой страны, обходя стороной свои.
Проблемы есть у любой страны. Так что, надо зацикливаться и ни о ком не сметь говорить.
Деятели сша как раз наоборот любят пофантазировать на тему России.
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