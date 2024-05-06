Вяльбе о Путине: «Настоящий мужик. Он на 100% находится на своем месте. Очень дальновидный, любит Россию и народ»
Елена Вяльбе назвала Владимира Путина «настоящим мужиком».
«Первое, что приходит на ум – это настоящий мужик. Он на 100% находится на своем месте. Очень дальновидный. Не на завтра и послезавтра, а на десятки, если не на сотни лет вперед.
Переслушивали его знаменитую речь на Мюнхенской конференции и теперь только понимаем, что это все лежало на поверхности. Мы многого не знаем, но разведка работает. Думаю, что Путин, общаясь с западными коллегами, знал: ему руку пожимают, а за спиной финку наточили.
Он предан своей стране, любит Россию и народ. Восхищена этим человеком», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
P.S. По плану(с)
Мужик сказал, значит сделал. В свидетелях данных слов... Конституция, пенсии, третий срок, стрелять не будут и т.д и т.п
Подскажу Вяльбе: если не на тысячи лет вперед, если не на миллионы, если не на миллиарды, если не на триллионы лет вперед. Очень дальновидный мужик!
Сразу мысль "а как народ?"
Подавляющее большинство расчётов в мире идёт по доллару.
Если твой нелюбимый доллар вдруг рухнет, мы тут всё очень знатно прикурим, всем миром.
А в случае России, если с Китаем что-то случится, с экономикой, то больше всего прикурим опять мы, потому что за посление 2 года мы очень хорошо подсели на китайские товары во всех сферах жизни.
Вот и делайте выводы, нужна ли России эта многополярность. Раньше были десятки больших партнёров, а сейчас один, который ещё и условия свои диктует.