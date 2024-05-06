Вяльбе о Путине: «Настоящий мужик. Он на 100% находится на своем месте. Очень дальновидный, любит Россию и народ»

Елена Вяльбе назвала Владимира Путина «настоящим мужиком».

«Первое, что приходит на ум – это настоящий мужик. Он на 100% находится на своем месте. Очень дальновидный. Не на завтра и послезавтра, а на десятки, если не на сотни лет вперед.

Переслушивали его знаменитую речь на Мюнхенской конференции и теперь только понимаем, что это все лежало на поверхности. Мы многого не знаем, но разведка работает. Думаю, что , общаясь с западными коллегами, знал: ему руку пожимают, а за спиной финку наточили.

Он предан своей стране, любит Россию и народ. Восхищена этим человеком», – сказала глава Федерации лыжных гонок России ( ).