Вяльбе о Путине: «Настоящий мужик. Он на 100% находится на своем месте. Очень дальновидный, любит Россию и народ»

Теги лыжные гонки Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе назвала Владимира Путина «настоящим мужиком».

«Первое, что приходит на ум – это настоящий мужик. Он на 100% находится на своем месте. Очень дальновидный. Не на завтра и послезавтра, а на десятки, если не на сотни лет вперед.

Переслушивали его знаменитую речь на Мюнхенской конференции и теперь только понимаем, что это все лежало на поверхности. Мы многого не знаем, но разведка работает. Думаю, что Путин, общаясь с западными коллегами, знал: ему руку пожимают, а за спиной финку наточили.

Он предан своей стране, любит Россию и народ. Восхищена этим человеком», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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122 комментария
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Очень дальновидный, на 3 дня вперёд смотрит уверенно, с 2022 года это видно😀
+218
-16
+202
Настоящий мужик, который живет в бункере без семьи и прячет своих дочерей.

P.S. По плану(с)
+124
-8
+116
Ухуу
Мужик сказал, значит сделал. В свидетелях данных слов... Конституция, пенсии, третий срок, стрелять не будут и т.д и т.п
+111
-2
+109
Даже Нарышкин заикался на собрании Совета Безопасности от дальновидности президента.
+72
-3
+69
Дала бы ему?
+66
-8
+58
Любит Россию и народ. Поэтому хрен вам в ковид выплаты и вообще ловите +5 лет к пенсионному возрасту
+43
-4
+39
"на десятки, если не на сотни лет вперед"

Подскажу Вяльбе: если не на тысячи лет вперед, если не на миллионы, если не на миллиарды, если не на триллионы лет вперед. Очень дальновидный мужик!
+41
-3
+38
Настоящий мужик, а слово держит как!
+42
-4
+38
Утром мажу бутерброд,
Сразу мысль "а как народ?"
+41
-3
+38
Ответ frol92
Очень дальновидный, на 3 дня вперёд смотрит уверенно, с 2022 года это видно😀
Как сказал один классик: "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть". А тут аж на 3 надо было.
+36
-2
+34
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Я бы выеп Groznyi2024
+44
-11
+33
И нос горбинкой, и член дубинкой,10 палок бросит, еще и на руках носит.
+33
-3
+30
Ответ Серый
Ещё срочников не отправят на Украину
И мобилизации не будет
+31
-1
+30
Ответ Cruel Snake
Ухуу Мужик сказал, значит сделал. В свидетелях данных слов... Конституция, пенсии, третий срок, стрелять не будут и т.д и т.п
Ещё срочников не отправят на Украину
+26
0
+26
Отключайте комментарии🤣
+27
-3
+24
"мужик" -- ты зачем его понизила в иерархии?😏
+27
-4
+23
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Когда попытался быть крутым парнем, который запостил смешную пасту чтобы пацаны зауважали, но не понял ни смысла пасты, ни когда её постить.
+25
-2
+23
Ответ frol92
Очень дальновидный, на 3 дня вперёд смотрит уверенно, с 2022 года это видно😀
Ахах+++
+29
-7
+22
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Проблема Грозных2024 в том, что они в 2024 году все ещё пытаются чиста па пацански выцепить кого-то в интернете раз на раз. Это как разговаривать по телефону с ботом и агриться на него, примерно то же самое
+24
-3
+21
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Смазку уже приготовил?
+26
-7
+19
Мне одному кажется или Вяльбе нужно проверить на наркотики?
+20
-2
+18
"Позвольте вам сказать прямо, ваше величество… Позвольте мне сказать вам прямо, грубо: вы великий человек, государь!" (Е.Шварц). К сожалению, цитата 1934 года опять стала актуальной.
+19
-1
+18
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Лучше скинь ссылку на свой профиль на сайте интимуслуг. Я почитаю отзывы
+22
-7
+15
Вяльбе бы ток-шоу на Первом канале вести, на кой ей эти лыжи
+15
0
+15
Такому прогибу даже Газаев бы позавидовал
+13
-2
+11
Да, что же с ней творится?! Неужели санкции, баны, изоляции, третий год этой самой..., творят с ней такие побочные явления с её здоровьем? Поехала бы она к потопленникам, ко всем и произнесла там свою искромётную короткую речь. Ей бы там сразу здоровье поправили и на землю спустили, на потопленную землю.
+12
-1
+11
Ответ Silent2006
Комментарий скрыт
Никто никуда не ушёл:)
Подавляющее большинство расчётов в мире идёт по доллару.

Если твой нелюбимый доллар вдруг рухнет, мы тут всё очень знатно прикурим, всем миром.

А в случае России, если с Китаем что-то случится, с экономикой, то больше всего прикурим опять мы, потому что за посление 2 года мы очень хорошо подсели на китайские товары во всех сферах жизни.

Вот и делайте выводы, нужна ли России эта многополярность. Раньше были десятки больших партнёров, а сейчас один, который ещё и условия свои диктует.
+9
-1
+8
Какой-то странной любовью любит, но прогиб засчитан
+12
-4
+8
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
изначально операция называлась "Бросок мангуста," а не "Поступь ленивца"
+11
-3
+8
Что ж такое? Были люди как люди, и вдруг все стали кретины. Парадокс! (с)
+8
-1
+7
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