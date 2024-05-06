Вяльбе об Устюгове: «Все знают, что он великий, может составить конкуренцию любому лыжнику не только в России, но и во всем мире»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов может конкурировать с любым лыжником.

«В этом году Сергей не так много выступал, но к главным стартам он подошел в хорошей форме. Он постоянно пытается кому-то что-то доказать, но в этом плане, мне кажется, ему надо остыть.

Все знают, что он великий спортсмен, который может составить конкуренцию любому лыжнику не только в России, но и во всем мире», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Устюгову 32 года, он является олимпийским чемпионом Пекина-2022 и двукратным победителем ЧМ-2017.

9 комментариев
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Ответ Евгений - 79
Ну как минимум он должен доказывать это Щ-еглоту и еще паре странных читателей сайта. Иначе не дадут они ему прохода кучей негатива в свой адрес. А если серьезно/ на мой взгляд это «желание доказать и двигает вперед спортсмена»
В этом году ничерта он никому не доказывал. В прошлом году его летом пнули, результат видели. В этом - ноль
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Хорошие результаты? Это какие?
Любое место ниже второго на любой дистанции в России для Устюгова - плохой результат
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Высказалась корректно, в спорте не возможно расслабиться на 2-3 года, а потом вернуться на прежний уровень, организм не позволит переваривать прежние нагрузки, база потеряна, он то думает что всё уже пенсия, возможны очень редкие проблески, не более того
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Всем уже вылизала сегодня? Никого не забыла. Фу. Жаба
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„Где глупость — образец, там разум — безумие.“ — Иоганн Вольфганг Гёте
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Ответ Евгений - 79
Ну как минимум он должен доказывать это Щ-еглоту и еще паре странных читателей сайта. Иначе не дадут они ему прохода кучей негатива в свой адрес. А если серьезно/ на мой взгляд это «желание доказать и двигает вперед спортсмена»
Серега доказывает Сане, а Саня преодолевает себя.
Оба доказывают, то есть нюанс)
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Ответ imaxim
В этом году ничерта он никому не доказывал. В прошлом году его летом пнули, результат видели. В этом - ноль
Пропустить 90% сезона и выступить в дистанционных гонках на уровне Червоткина, отбегавшего весь сезон, это не результат для Устюгова...
И кто его пнул в прошлом году? Он спокойно ушёл на самоподготовку из группы и никто его не трогал, а про то, что ему на пенсию пора каждый год говорят.
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Ответ SkierNSK
Пропустить 90% сезона и выступить в дистанционных гонках на уровне Червоткина, отбегавшего весь сезон, это не результат для Устюгова... И кто его пнул в прошлом году? Он спокойно ушёл на самоподготовку из группы и никто его не трогал, а про то, что ему на пенсию пора каждый год говорят.
Да, не результат.
Устюгов не должен замечать присутствие на трассе Червоткина в принципе. Кроме отдельных гонок, где последний около пика формы.

Я знаю точно, что прошлым летом Устюгову в лицо сказали очень нелицеприятные вещи (сказал один из тренеры сборной). Он очень разозлился тогда. Этим же летом были раздражители только на уровне рег.тренеров, которых Серёжа давно не слушает
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