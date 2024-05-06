Вяльбе об Устюгове: «Все знают, что он великий, может составить конкуренцию любому лыжнику не только в России, но и во всем мире»
Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов может конкурировать с любым лыжником.
«В этом году Сергей не так много выступал, но к главным стартам он подошел в хорошей форме. Он постоянно пытается кому-то что-то доказать, но в этом плане, мне кажется, ему надо остыть.
Все знают, что он великий спортсмен, который может составить конкуренцию любому лыжнику не только в России, но и во всем мире», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Устюгову 32 года, он является олимпийским чемпионом Пекина-2022 и двукратным победителем ЧМ-2017.
Любое место ниже второго на любой дистанции в России для Устюгова - плохой результат
Оба доказывают, то есть нюанс)
И кто его пнул в прошлом году? Он спокойно ушёл на самоподготовку из группы и никто его не трогал, а про то, что ему на пенсию пора каждый год говорят.
Устюгов не должен замечать присутствие на трассе Червоткина в принципе. Кроме отдельных гонок, где последний около пика формы.
Я знаю точно, что прошлым летом Устюгову в лицо сказали очень нелицеприятные вещи (сказал один из тренеры сборной). Он очень разозлился тогда. Этим же летом были раздражители только на уровне рег.тренеров, которых Серёжа давно не слушает