Вяльбе об Устюгове: «Все знают, что он великий, может составить конкуренцию любому лыжнику не только в России, но и во всем мире»

Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов может конкурировать с любым лыжником.

«В этом году Сергей не так много выступал, но к главным стартам он подошел в хорошей форме. Он постоянно пытается кому-то что-то доказать, но в этом плане, мне кажется, ему надо остыть.

Все знают, что он великий спортсмен, который может составить конкуренцию любому лыжнику не только в России, но и во всем мире», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Устюгову 32 года, он является олимпийским чемпионом Пекина-2022 и двукратным победителем ЧМ-2017.