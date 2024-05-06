Александр Тихонов: «Я к американцам давно отношусь именно так, как считает Вяльбе. Внутри страны у них творятся страшные вещи»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Биатлон

Александр Тихонов согласился со словами Елены Вяльбе о ситуации в США.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе заявила, что США могут прекратить свое существование через 20 лет из-за проблем в стране.

«Я к американцам давно отношусь именно так, как считает Елена Вяльбе. Тем более что, когда они бомбили Белград, я трое суток сидел с сербами в бомбоубежище.

Они давно заслужили самого сурового наказания. Надо собраться всем миром, и если не будет США и Англии, если они получат от всевышнего все, что обязаны получить, самое суровое наказание, то тогда весь мир будет спокоен. Мы это прекрасно знаем, это самые страшные люди (в руководстве страны), для которых не существует ни человеческой боли, ни страданий, ни всего прочего.

Они (руководство) думают только о себе, а внутри страны у них на самом деле творятся страшные вещи. Это касается и безработицы, и стрельбы в школах, и наркомании, за этим никто не следит, с этим бороться бесполезно. И в стране есть проблема дикого перенаселения. Я абсолютно согласен с Леной», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Еще один безумный поворот в судьбе Тихонова: он был в Белграде под бомбежкой американцев!

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сосед Вяльбе по палате?
+10
0
+10
Когда у самих ничего нет, только и остается, что кудахтать "да у них там!". Да начхать мне что там у них. Моя страна - Россия и отвечают чинуши за Россию, а не за штаты.
+9
0
+9
Даже нормально по методичке рассказать не может! Какое-то "перенаселение" от себя добавил
+7
0
+7
Упала шляпа
+5
0
+5
Воинственные деды и бабки - это естественное дело: сами пожили, и другим нечего, простая зависть к молодости, что их время заканчивается, а у остальных нет. Плохо только то, что эти деды и бабки находятся у власти и могут безнаказанно реализовывать свои кровожадные планы под видом служения некой абстрактной, метафизической цели
+6
-1
+5
Просто фонтан патриотических новостей
+4
0
+4
последний абзац точно про америку?)
+4
-1
+3
Майские праздники, врачи ещё утренний обход не сделали?
+1
0
+1
Интересно, какие-то гранты или должности раздают сегодня?
Чего они все так стараются-то?
Может, тоже пора очередь занимать?
+1
0
+1
Последний абзац прям из анекдоты про Берию, Жукова, Сталина и "сволочь усатую".
.
А вы о ком подумали, товарищ Тихонов?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий