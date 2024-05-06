Александр Тихонов: «Я к американцам давно отношусь именно так, как считает Вяльбе. Внутри страны у них творятся страшные вещи»

Александр Тихонов согласился со словами Елены Вяльбе о ситуации в США.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе заявила, что США могут прекратить свое существование через 20 лет из-за проблем в стране.

«Я к американцам давно отношусь именно так, как считает Елена Вяльбе. Тем более что, когда они бомбили Белград, я трое суток сидел с сербами в бомбоубежище.

Они давно заслужили самого сурового наказания. Надо собраться всем миром, и если не будет США и Англии, если они получат от всевышнего все, что обязаны получить, самое суровое наказание, то тогда весь мир будет спокоен. Мы это прекрасно знаем, это самые страшные люди (в руководстве страны), для которых не существует ни человеческой боли, ни страданий, ни всего прочего.

Они (руководство) думают только о себе, а внутри страны у них на самом деле творятся страшные вещи. Это касается и безработицы, и стрельбы в школах, и наркомании, за этим никто не следит, с этим бороться бесполезно. И в стране есть проблема дикого перенаселения. Я абсолютно согласен с Леной», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Еще один безумный поворот в судьбе Тихонова: он был в Белграде под бомбежкой американцев!