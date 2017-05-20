«Джиро д’Италия». 14-й этап. Гонщики проедут маршрут с финишем на вершине первой категории
Сегодня состоится 14-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики поднимутся на Оропу, вершину.
«Джиро д’Италия»
14-й этап
Кастеллания – Оропа
131 км
Начало – 14.55 по московскому времени, трансляция – с 14.30 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 13-го этапа)
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 56.28,53
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47
6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 3,05
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56
8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,59...
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...
12. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,07...
15. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,52
50. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 45,12...
88. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.13,32...
99. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.25,07...
108. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.28,45...
119. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.34,31...
132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.41,17...
136. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,28...
144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.46,08...
168. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,03...
170. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,32...
173. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.09,53...
176. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.11,55
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