Сегодня состоится 14-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики поднимутся на Оропу, вершину.

«Джиро д’Италия»

14-й этап

Кастеллания – Оропа

131 км

Профиль/Карта/Оропа

Начало – 14.55 по московскому времени, трансляция – с 14.30 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 13-го этапа)

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 56.28,53

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23

3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47

6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 3,05

7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56

8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,59...

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...

12. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,07...

15. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,52

50. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 45,12...

88. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.13,32...

99. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.25,07...

108. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.28,45...

119. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.34,31...

132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.41,17...

136. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,28...

144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.46,08...

168. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,03...

170. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,32...

173. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.09,53...

176. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.11,55