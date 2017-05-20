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    «Джиро д’Италия». 14-й этап. Гонщики проедут маршрут с финишем на вершине первой категории

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Иван Савицкий Доменико Поццовиво Вячеслав Кузнецов Андрей Амадор Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Матвей Мамыкин

    Сегодня состоится 14-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики поднимутся на Оропу, вершину.

    «Джиро д’Италия»

    14-й этап

    Кастеллания – Оропа

    131 км

    Профиль/Карта/Оропа 

    Начало – 14.55 по московскому времени, трансляция – с 14.30 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 13-го этапа)

    1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 56.28,53
    2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23
    3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38
    4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40
    5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47
    6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 3,05
    7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56
    8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,59...
    10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...
    12. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,07...
    15. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,52
    50. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 45,12...
    88. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.13,32...
    99. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.25,07...
    108. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.28,45...
    119. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.34,31...
    132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.41,17...
    136. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,28...
    144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.46,08...
    168. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,03...
    170. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,32...
    173. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.09,53...
    176. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.11,55

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