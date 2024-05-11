Глава Федерации велоспорта России о Дегтяреве: «Минспорту было нужно усиление. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой»

Теги Вячеслав Екимов Министерство спорта России Михаил Дегтярев Велоспорт

Глава Федерации велоспорта России высказался об усилении Минспорта.

Ранее премьер‑министр России Михаил Мишустин предложил на пост министра спорта кандидатуру Дегтярева, который сейчас занимает пост губернатора Хабаровского края.

«Общался с ним, когда он возглавлял комитет Госдумы по спорту. Впечатления были приятные. Когда приходили со своими проблемами, чувствовалось, что они находят понимание. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой. Минспорту было нужно усиление», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Дегтяреву 42 года, он мастер спорта по фехтованию. Также он входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

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