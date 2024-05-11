Глава Федерации велоспорта России о Дегтяреве: «Минспорту было нужно усиление. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой»

Глава Федерации велоспорта России высказался об усилении Минспорта.

Ранее премьер‑министр России Михаил Мишустин предложил на пост министра спорта кандидатуру Дегтярева, который сейчас занимает пост губернатора Хабаровского края.

«Общался с ним, когда он возглавлял комитет Госдумы по спорту. Впечатления были приятные. Когда приходили со своими проблемами, чувствовалось, что они находят понимание. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой. Минспорту было нужно усиление», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Дегтяреву 42 года, он мастер спорта по фехтованию. Также он входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта