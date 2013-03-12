Турнир претендентов. 3-й тур. Карякин сыграет с Грищуком, Аронян против Крамника и другие партии

Сегодня в Берлине будут сыграны партии третьего тура турнира претендентов. Россиянин Сергей Карякин встретится с соотечественником Александром Грищуком, представитель Армении Левон Аронян сыграет с еще одним россиянином Владимиром Крамником.
Турнир претендентов
Берлин, Германия
3-й тур
Начало – 17.00 по московскому времени
Сергей Карякин (Россия) – Александр Грищук (Россия)
Левон Аронян (Армения) – Владимир Крамник (Россия)
Фабиано Каруана (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Уэсли Со (США) – Дин Лижэнь (Китай)
Турнирное положение: Крамник, Мамедьяров, Каруана – по 1,5, Аронян, Лижэнь, Грищук – по 1, Карякин – 0,5, Со – 0.