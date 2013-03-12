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    Турнир претендентов. 3-й тур. Карякин сыграет с Грищуком, Аронян против Крамника и другие партии

    Теги результаты Владимир Крамник Левон Аронян Шахрияр Мамедьяров турнир претендентов Александр Грищук Сергей Карякин Фабиано Каруана Уэсли Со Дин Лижэнь

    Сегодня в Берлине будут сыграны партии третьего тура турнира претендентов. Россиянин Сергей Карякин встретится с соотечественником Александром Грищуком, представитель Армении Левон Аронян сыграет с еще одним россиянином Владимиром Крамником. 

    Турнир претендентов

    Берлин, Германия

    3-й тур

    Начало – 17.00 по московскому времени

    Сергей Карякин (Россия) – Александр Грищук (Россия)

    Левон Аронян (Армения) – Владимир Крамник (Россия)

    Фабиано Каруана (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

    Уэсли Со (США) – Дин Лижэнь (Китай)

    Турнирное положение: Крамник, Мамедьяров, Каруана – по 1,5, Аронян, Лижэнь, Грищук – по 1, Карякин – 0,5, Со – 0. 

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