Турнир претендентов. 3-й тур. Карякин сыграет с Грищуком, Аронян против Крамника и другие партии

Сегодня в Берлине будут сыграны партии третьего тура турнира претендентов. Россиянин Сергей Карякин встретится с соотечественником Александром Грищуком, представитель Армении Левон Аронян сыграет с еще одним россиянином Владимиром Крамником.

Турнир претендентов

Берлин, Германия

3-й тур

Начало – 17.00 по московскому времени

Сергей Карякин (Россия) – Александр Грищук (Россия)

Левон Аронян (Армения) – Владимир Крамник (Россия)

Фабиано Каруана (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Уэсли Со (США) – Дин Лижэнь (Китай)

Турнирное положение: Крамник, Мамедьяров, Каруана – по 1,5, Аронян, Лижэнь, Грищук – по 1, Карякин – 0,5, Со – 0.