Непомнящий, Накамура и Гукеш делят первое место на турнире претендентов за 2 тура до конца. Россиянин котируется небольшим фаворитом

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Три шахматиста делят первое место на турнире претендентов в Торонто.

Ян Непомнящий, Хикару Накамура и Гукеш Доммараджу лидируют в турнире, набрав по 7,5 очков.

На победу также претендует Фабиано Каруана (7 очков). Остальные шахматисты потеряли шансы выиграть турнир за 2 тура до конца.

Букмекеры считают Непомнящего небольшим фаворитом за 2.90. Шансы Накамуры и Гукеша оцениваются одинаково – по 3.30.

В случае равенства очков будет сыгран тай-брейк.

Победитель турнира претендентов по версии букмекеров:

1. Ян Непомнящий (Россия, 7,5 очков) – 2.90

2-3. Гукеш Доммараджу (Индия, 7,5 очков) – 3.30

2-3. Хикару Накамура (США, 7,5 очков) – 3.30

4. Фабиано Каруана (США, 7 очков) – 6.00

Победитель поборется с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира по шахматам. Непомнящий выиграл два последних турнира претендентов.

В 13-м туре россиянин сыграет с Накамурой белыми фигурами, в 14-м – черными с Каруаной.

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1 комментарий
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Если брать по игре в турнире,то фаворит Гукеш. Если по турнирной сетке, то Накамура. А если по везению то Непомнящий.
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