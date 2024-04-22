Ян Непомнящий не проиграл ни одной партии на втором подряд турнире претендентов. В этом году он занял 3-е место

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Шахматы

Ян Непомнящий не проиграл ни одной партии на втором подряд турнире претендентов.

Российский гроссмейстер занял итоговое третье место на соревнованиях 2024 года в Торонто. Он провел 14 партий, в которых одержал 3 победы и 11 раз сыграл вничью.

Предыдущий турнир претендентов проходил в 2022-м в Мадриде. Тогда Непомнящий занял первое место, также не допустив ни одного поражения.

На турнире претендентов определяется участник матча за звание чемпиона мира по шахматам. В этом году победителем стал индиец Гукеш Доммараджу.

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12 комментариев
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Кто бы что не говорил, Ян - огромный молодец. Находить в себе мотивацию, желание играть, не сдаваться! Он не провалил данный турнир: пусть были несколько партий, которые он не довел до Победы. Все впереди!
+22
-5
+17
Ответ Lexus31
Кто бы что не говорил, Ян - огромный молодец. Находить в себе мотивацию, желание играть, не сдаваться! Он не провалил данный турнир: пусть были несколько партий, которые он не довел до Победы. Все впереди!
Согласен, что Ян - огромный молодец. Те, кто его критикуют, абсолютно не понимают, насколько тежелая и изматывающая задача - выгрызать микроскопическое преимущество в современных шахматах.

Но, к сожалению, не уверен, что все впереди. Целая плеяда молодых и голодных игроков уже готова бороться за самые высокие места, и я не уверен, что Яну хватит мотивации, а также физических и ментальных сил конкурировать с ними.

Впрочем, даже несмотря на отсутствие чемпионского титула, он за свою карьеру уже не раз срамил скептиков. Буду очень рад за него, если сможет оправиться от такого поражения и сделает это снова
+8
-1
+7
Ответ Боба Фетт
почему 3-е, если со 2-го по 4-ое место одинаково очков?
По коэффициенту Зоннеборна-Бергера, наверное.
+6
-1
+5
почему 3-е, если со 2-го по 4-ое место одинаково очков?
+4
-1
+3
Ответ justbored
По коэффициенту Зоннеборна-Бергера, наверное.
по этому кэфу, каруана занял 4-е, а у яна и наки он одинаковый, поэтому нака 2-ой по числу побед
+3
-1
+2
Ян Непомнящий как проигрывать
+6
-5
+1
Лучше бы набрался смелости и играл почаще на победу. Иначе так и останется вечно вторым
+1
0
+1
Ответ Lexus31
Кто бы что не говорил, Ян - огромный молодец. Находить в себе мотивацию, желание играть, не сдаваться! Он не провалил данный турнир: пусть были несколько партий, которые он не довел до Победы. Все впереди!
Какие партии он не довел до победы? Может быть одну, гораздо чаще он уходил от поражения. Даже в победной с Видитом стоял на проигрыш. Дебютной подготовки не увидели. Итого 3 победы, у остальных кандидатов из первой четверки по 5 побед.
+2
-1
+1
Ответ Loading...
Согласен, что Ян - огромный молодец. Те, кто его критикуют, абсолютно не понимают, насколько тежелая и изматывающая задача - выгрызать микроскопическое преимущество в современных шахматах. Но, к сожалению, не уверен, что все впереди. Целая плеяда молодых и голодных игроков уже готова бороться за самые высокие места, и я не уверен, что Яну хватит мотивации, а также физических и ментальных сил конкурировать с ними. Впрочем, даже несмотря на отсутствие чемпионского титула, он за свою карьеру уже не раз срамил скептиков. Буду очень рад за него, если сможет оправиться от такого поражения и сделает это снова
Молодые игроки это хорошо, но важна ещё стабильность. Это признак мастерства. Некоторые быстро гаснут.
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Ну что, ещё через 2 года попробует
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короче, - сбитый летчик...
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Ответ Боба Фетт
почему 3-е, если со 2-го по 4-ое место одинаково очков?
Потому что в шахматах для определения мест при равенстве очков в круговом турнире используют коэффициент (кажется Бергера). Он складывается из суммы всех очков противников, у которых игрок выиграл + половина суммы очков противников, с которыми данный участник сыграл вничью. То есть, из двух и более участников сильнее тот, кто выиграл у более сильных противников.
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