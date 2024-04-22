Ян Непомнящий не проиграл ни одной партии на втором подряд турнире претендентов. В этом году он занял 3-е место

Ян Непомнящий не проиграл ни одной партии на втором подряд турнире претендентов.

Российский гроссмейстер занял итоговое третье место на соревнованиях 2024 года в Торонто. Он провел 14 партий, в которых одержал 3 победы и 11 раз сыграл вничью.

Предыдущий турнир претендентов проходил в 2022-м в Мадриде. Тогда Непомнящий занял первое место, также не допустив ни одного поражения.

На турнире претендентов определяется участник матча за звание чемпиона мира по шахматам. В этом году победителем стал индиец Гукеш Доммараджу.