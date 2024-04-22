Ян Непомнящий не проиграл ни одной партии на втором подряд турнире претендентов. В этом году он занял 3-е место
Ян Непомнящий не проиграл ни одной партии на втором подряд турнире претендентов.
Российский гроссмейстер занял итоговое третье место на соревнованиях 2024 года в Торонто. Он провел 14 партий, в которых одержал 3 победы и 11 раз сыграл вничью.
Предыдущий турнир претендентов проходил в 2022-м в Мадриде. Тогда Непомнящий занял первое место, также не допустив ни одного поражения.
На турнире претендентов определяется участник матча за звание чемпиона мира по шахматам. В этом году победителем стал индиец Гукеш Доммараджу.
Но, к сожалению, не уверен, что все впереди. Целая плеяда молодых и голодных игроков уже готова бороться за самые высокие места, и я не уверен, что Яну хватит мотивации, а также физических и ментальных сил конкурировать с ними.
Впрочем, даже несмотря на отсутствие чемпионского титула, он за свою карьеру уже не раз срамил скептиков. Буду очень рад за него, если сможет оправиться от такого поражения и сделает это снова