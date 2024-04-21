Турнир претенденток. 14-й тур. Горячкина сыграет с Салимовой, Лагно встретится с Вайшали и другие партии

21 апреля на шахматном турнире претенденток в Торонто пройдут партии 14-го тура.

Турнир претенденток

Торонто, Канада

14-й тур

Начало партий – 21.30 по московскому времени.

Екатерина Лагно (Россия) – Рамешбабу Вайшали (Индия)

Лэй Тинцзе (Китай) – Хампи Конеру (Индия)

Анна Музычук (Украина) – Тань Чжунъи (Китай)

Александра Горячкина (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария)

Турнирное положение: Тань Чжунъи – 8,5, Лэй Тинцзе – 7,5, Горячкина, Лагно, Конеру, Вайшали – по 6,5, Музычук, Салимова – по 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.