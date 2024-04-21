Турнир претенденток. 14-й тур. Горячкина сыграет с Салимовой, Лагно встретится с Вайшали и другие партии
21 апреля на шахматном турнире претенденток в Торонто пройдут партии 14-го тура.
Турнир претенденток
Торонто, Канада
14-й тур
Начало партий – 21.30 по московскому времени.
Екатерина Лагно (Россия) – Рамешбабу Вайшали (Индия)
Лэй Тинцзе (Китай) – Хампи Конеру (Индия)
Анна Музычук (Украина) – Тань Чжунъи (Китай)
Александра Горячкина (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария)
Турнирное положение: Тань Чжунъи – 8,5, Лэй Тинцзе – 7,5, Горячкина, Лагно, Конеру, Вайшали – по 6,5, Музычук, Салимова – по 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.
Раунд 3, Музычук уверенно обыгрывает Лагно, но в итоге ничья.
В 4 раунде уже Лагно упустила верную победу над Тань, а Музычук снова не смогла дожать соперницу.
В 5 раунде Лагно уже черными уверенное преимущество упустила.
И так далее.. Плюс еще грубые невынужденные ошибки - их тоже хватало.
Если посчитать упущенные очки, т.е. какая бы таблица была, если бы шахматистки реализовывали на бумаге выигранные партии, то расклад был бы совсем иной (я не беру просто хорошее преимущество в 1.5 пешки, только реально большой перевес в 2.5-3+):
- Лагно 7.5
- Чжунъи и Конеру по 7
- Горякина, Салимова и Тинцзе по 6.5
Но что есть, то есть.
Китаянки молодцы, спору нет, вытащили много очков, но тут открытый вопрос, это скорее китаянки выиграли или соперницы проиграли (особенно Лагно с Салимовой).